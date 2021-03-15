张群：医保政策的完善可以助力医院技术和服务提升

北京医院医保处处长、国家卫健委《全国医疗服务价格项目规范》课题组核心成员张群。陈晨 摄

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，北京医院医保处处长、国家卫健委《全国医疗服务价格项目规范》课题组核心成员张群表示，在慢病方面，完善医保服务有助力提升医院诊疗能力，改善患者就医体验。

“在北京，包括终末期肾病等慢病已纳入医疗保障范围。” 张群认为，需要加大力度关注肾病患者的用药，尤其是这一领域患者不得不用效果较好的药品。例如，患者血液透析时用的抗凝药，如果仅使用普通的抗凝药物，因抗凝效果不够好，就会影响透析治疗的质量。建议完善各项医保服务，提升医院诊疗能力。

“在腹透方面，的确有较好的新技术，比如自动化腹膜透析，患者可在家用机器夜间透析，白天回归正常工作和生活，但目前很难得到广泛推广。”张群表示，主要由于业内医疗技术发展也依赖于保障体系，没有技术相关诊疗项目的医保保障，推广存在一定障碍。建议科学设立项目并纳入医保支付，并规范诊疗行为，提高医疗质量，同时减轻患者经济负担。

张群表示，对于慢性病，医保政策的完善可以助力医院技术和服务的提升，让患者享受到更好的治疗，医保的惠民作用才体现得更好。