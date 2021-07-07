全球疫苗接种须尽快弥合差距

近日，加拿大多伦多举办新冠疫苗接种日活动，由400名工作人员在市中心设立的大型新冠疫苗接种中心为约25000名预约民众接种疫苗。 新华社发（邹峥摄）

国际战“疫”行动

英国《自然》杂志网站7月6日刊文指出，尽管多个发达国家已经承诺向非洲一些世界上最贫穷的国家捐赠疫苗，但迄今并未完全兑现承诺。而且，随着新冠病毒变异毒株德尔塔在全球多国肆虐，新冠疫苗的生产和分发受阻，给这些国家获取疫苗带来更沉重打击，大部分非洲贫国民众可能要等到2023年才能接种疫苗。

到目前为止，接种新冠疫苗仍然是全球应对新冠疫情最有效的措施，同时，非洲感染病例出现激增，当此之际，这些最贫穷的国家亟须获得疫苗。

低收入国家仅1%的人接种疫苗

报道称，要想让全世界70%的人完全接种新冠疫苗，大约需要110亿剂疫苗。但截至7月4日，全球总共才接种了32亿剂。国际货币基金组织的研究人员预计，按照目前的疫苗接种速度，到今年年底，全球的疫苗接种量将达到60亿剂左右。

相关数据显示，目前，超过80%的疫苗都由高收入和中上收入国家的人们接种，低收入国家只有1%的人至少接种过一剂疫苗。

上个月，在英国康沃尔举行的七国集团领导人峰会上，与会领导人承诺，2022年底前为中低收入国家提供更多疫苗。美国总统拜登承诺捐赠5亿剂由美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司（BioNTech）生产的疫苗，此前，美国已承诺会捐赠8750万剂。英国承诺捐赠1亿剂，法国、德国和日本各承诺捐赠3000万剂。

卫生政策研究员、该中心助理主任安德里亚·泰勒说，美英等国的承诺不太可能很快为世界上最贫穷的人提供更多疫苗。今年3月，她的研究小组预测，最贫穷国家要到2023年才能大规模接种疫苗，现在她仍坚持这一观点。

而据美国杜克大学全球健康创新中心的研究人员7月2日公布的数据显示，中国已向至少59个国家发送了约3000万剂疫苗。

限制出口阻挡非洲国家获取疫苗

《自然》杂志在报道中指出，尽管美英等国承诺会向非洲最贫穷国家增加疫苗供应量，但同时又对疫苗出口采取限制措施，这让最贫穷国家获得疫苗之路再添波折。比如，欧盟和美国都禁止出口一些疫苗和疫苗原材料。欧盟坚持要求企业履行承诺，先向欧盟提供疫苗，然后再向其他国家出口。今年2月，印度政府下令该国制造商停止出口新冠疫苗，其中包括向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）提供疫苗。泰勒表示，对COVAX而言，这不啻为一记重创。

COVAX承诺今年年底前提供20亿剂疫苗，供中低收入国家五分之一的人口接种。杜克大学全球健康创新中心的数据显示，该组织目前已经购买了24亿剂，高于3月份的11亿剂。但截至7月2日，仅分发了9500万剂。

总部位于英国剑桥的阿斯利康制药公司是COVAX的主要疫苗供应商之一。2020年6月，该公司与印度血清研究所签署一项协议，委托该机构生产10亿剂由该公司与英国牛津大学开发的疫苗，并将其送往中低收入国家，计划2020年底前出货4亿剂。

但今年3月份，印度第二波疫情暴发，感染人数激增。印度政府随即指示血清研究所将所有疫苗首先满足国内需求，这对COVAX的打击尤其严重。到今年3月底，COVAX只收到了2800万剂阿斯利康/牛津疫苗，原定4月底能再收到9000万剂，但现在希望已经完全落空。

血清研究所表示，该公司预计到2021年底恢复全球出口。COVAX则称，尽管进度延迟，该组织有信心在今年年底前实现供应20亿剂的目标。

非发达国家还有其他选择吗？

与此同时，非洲多地新冠病例激增。总部设在刚果的世界卫生组织非洲办事处说，从6月13日到20日，新冠病毒感染人数增加了39%，在6月27日结束的一周内又增加了25%。总部设在埃塞俄比亚的非洲疾病控制和预防中心称，包括赞比亚、乌干达、南非和刚果民主共和国在内的至少20个国家正在经历第三波感染，当地的卫生设施正变得不堪重负。

为更快获得疫苗，非洲联盟正在寻找其他来源。在世界银行的资助下，它已经获得了总部位于新泽西州的强生制药公司开发的4亿剂单针疫苗。

个别非洲国家也在与疫苗公司单独谈判，以填补印度血清研究所留下的漏洞。但泰勒说，这些国家缺乏较富裕国家的购买力，较难购买到疫苗。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示：“疫苗的不公平分配使病毒继续传播，未接种疫苗的人群已经处于危险之中，特别是受到来自新的新冠病毒变异毒株德尔塔的威胁。”

世卫组织呼吁其成员国再接再厉，今年9月实现每个国家至少有10%的人接种疫苗，同时争取年底之前为至少30%的人接种疫苗。斯瓦米纳坦说，只有当各国立即与COVAX共享剂量，并且制造商优先考虑COVAX订单时，这种情况才会发生。泰勒补充说：“时机非常重要。我们需要富裕国家立即向我们提供药物。”

非洲疾控中心主任约翰·恩肯加松在上月底的一次简报会上说：“非洲没有赢得这场对抗病毒的战斗，所以疫苗来自COVAX还是其他地方对我们来说并不重要，我们所需要的只是快速获得疫苗。”