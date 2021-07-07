用法律给直播带货去伪存真

在直播卖货时被警方当场抓走的网红主播，终于受到法律的惩治。近日，上海市杨浦区人民法院对该案作出一审判决：廖某犯销售假冒注册商标的商品罪，被判处有期徒刑3年4个月，并处罚金人民币40万元。其他团队成员分别被判处有期徒刑2年至3年2个月不等，罚金5000元至50000元不等。

这名粉丝百万的廖主播，擅长在直播中用具有极强指向性的代号介绍假冒品牌；直播结束后，相关的购买链接等会被及时删除。团队或许以为此举做得天衣无缝，其实更能证明主播知假售假的行为和逃避监管的企图。去年8月，廖主播的镜头里直播了自己被警察“拿下”的过程。

近两年，主播售假的新闻层出不穷。从假羊毛衫到假燕窝，从山寨手机到高仿名牌，各路翻车售假的镜头前不乏比廖主播更有名的头部主播，然而，此类案例多以赔偿消费者或被罚款而草草收场。对于赚得盆满钵满的主播来说，这点处罚完全感觉不到疼；而越来越多的消费者，也因此拉低了对直播行业的诚信评级。

《刑法》规定，销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。据办案民警介绍，廖主播销售假冒商品金额近70万元，结合法律的明文规定，可见判决得当。法院严格追究廖某的刑事责任，既说明主播知假售假行为的严重性，也表明直播间不是知假售假的避风港。这堂生动又真实的法制课，对当红主播及直播全行业来说，无疑是一声警钟；于刹住直播卖货的售假歪风，维护消费者和品牌方的正当权益而言，也是一次强势的助攻。

为了利益不守规则，知假售假，就得付出惨重代价。希望廖主播的惨痛教训，能唤醒更多主播心中对诚信卖货的坚守、对守法直播的敬畏。直播正火，但不能烧到经商的底线和法律的红线。