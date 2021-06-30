文创雪糕要美，更要美味

随着夏季到来，各地文创雪糕纷纷“出圈”，甚至开始了欢乐“大比拼”，引来众多网友依“比拼图鉴”打卡的热潮。备受消费者追捧的同时，部分文创雪糕的价格和品质，也引发舆论质疑。

据报道，自2017年北京玉渊潭公园推出“樱花雪糕”以来，全国各地景区、博物馆纷纷追随，推出个性文创雪糕。四川三星堆、陕西秦帝陵、北京故宫、甘肃敦煌莫高窟等“传统文化重镇”，也都推出自己的文创雪糕。首都博物馆的牛头首面纹青铜器“伯矩鬲”雪糕，通过精巧的细节与色彩营造出逼真的立体感，再现“青铜杰作”的神韵；在鲁迅故里，皂荚树、黄蜂、蟋蟀、石井台、百草园、三味书屋，不同空间的元素共同构成一抹鲁迅童年的掠影，这样兼顾创意与美味的雪糕，深受消费者青睐。

据不完全统计，目前全国大概有上百种文创雪糕，年产量上千万支。一支支造型各异的雪糕，不仅能满足游客清凉的口感，更让景区形象从文化内涵、时尚亲切等角度得以丰富。令人目不暇接的文创雪糕，承载了审美的、文化的、消费的多层面意义。

一时之间，仿佛万物皆可“被雪糕”，文创雪糕火“出圈”，给了消费者更多选择，也给景区带来可观的收益。但一些文创雪糕“贵得出圈”，15元一支乃至60多元一支的价格，也让部分消费者产生被“趁火打劫”的感觉。更令人担忧的是，不少景区跟风进行“味觉营销”，推出形状各异的雪糕，表面上能够体现景区与文物的“形似”和“神似”，然而，一哄而上的产品，质量良莠不齐，消费者的味蕾得不到惊喜和满足。

文创雪糕想要继续火下去，而不是因为“虚火”导致在消费者心中早早“化掉”，就必须在品质和设计两方面下功夫，将“美”与“好”精心融合，找到最佳的“配方”。文创雪糕是景区、博物馆通过流行的消费方式展示独有文化IP的好途径，要用美好的设计与优良的品质，给消费者带去凉爽，而别让消费者感到“心凉”。