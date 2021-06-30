北京：申领驾照可到社区医院体检

北京市交管局发布消息，近期推出五项便民措施，办理各项业务的市民更加方便了。

12123语音服务热线已于6月1日试开通，运行近一个月后，市民反应良好。市民通过热线可享受到“信息查询、业务办理、咨询投诉、信息变更”等4大类25项交管业务方面的服务。

申请机动车驾驶证需要提交身体条件证明的市民，体检医疗机构扩大到符合健康体检资质的二级以上医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、健康体检中心等医疗机构。同时，全市141家社区（乡镇）医院、51家县级以上医院可办理驾驶人体检，市民可直接在交管12123手机APP上申请驾驶证期满换证等业务，驾驶证直接邮寄到家。

依托警银合作模式，建设金融机构交管服务站体系。在部分汽车金融服务公司和商业银行设立交管服务站，市民在办理车辆贷款、还款等金融业务时，可“一站式”办理车辆抵押和解除抵押登记业务。

依托警企合作模式，拓展4S店交管服务站体系。针对国产小微型客车提供选号登记等全流程服务，市民购车后无需前往车管所办理登记。

依托警法合作模式，推行“政法服务专线”。在市高院、朝阳、丰台、石景山4家法院，试点“一站式”远程协助办理涉诉案件机动车查封、解除查封业务。（记者安然）