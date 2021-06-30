虾头不能吃？新鲜度怎么看？关于小龙虾，这份提示一定要看

编者按：麻辣小龙虾、十三香小龙虾、蒜蓉小龙虾、油焖小龙虾……夏天到了，各种做法的小龙虾让人食欲大增。不过，在享受美味的同时，如何健康食用小龙虾也是一门学问。那么，吃小龙虾需要注意些什么呢？



制图：孙红丽

小龙虾的头部能吃吗？

食用小龙虾时应将头部去除。小龙虾对生存环境中的铅、镉等重金属具有一定的富集能力，其头部含有消化与排泄系统，是吸收和处理毒素以及富集重金属的地方，也是易积聚病原菌和寄生虫的部位。因此食用小龙虾时请尽量去除头部。

如何判断虾的生长环境和新鲜度？

小龙虾的污染程度可通过查看小龙虾腮部的颜色判断。小龙虾的腮部是呼吸器官，水里的杂质都要经过腮的过滤。若小龙虾腮部发黑则表明小龙虾的生长环境不干净。小龙虾的新鲜度可通过虾壳与肉连接的紧密程度判断。新鲜的虾应该是壳与肉连接紧，虾肉较硬有弹性，反之则可能是不新鲜的虾。

虾线一定要去掉吗？

虾线（背部）是虾的消化道，会残留虾的排泄物和未消化的食物残渣，存在健康风险，建议烹饪前或食用小龙虾时将其去除。

温馨提示

从正规渠道购买。从正规的农贸市场、超市或电商购买鲜活小龙虾，不购买、不捕捞来历不明或野生小龙虾。

在正规场所消费。选择有食品经营许可证的餐馆就餐并索要发票或收据。

烹饪小龙虾时需要注意，蒸煮前尽量清洗干净。刷洗虾身、腹部、细爪根部，并清除两腮中的脏东西。

烹饪时一定要高温煮熟煮透。小龙虾体内易聚集细菌、寄生虫和寄生虫卵等，需要用高温进行杀菌灭活，这是保障小龙虾的食用安全最关键的一步。

注意控制食用量，尤其是患有痛风的人群。在吃小龙虾时尽量少喝啤酒，啤酒中含有维生素B1，可分解小龙虾中的嘌呤核苷酸，使其在体内代谢成尿酸，有加重痛风病症的风险。

过敏性体质人群谨慎食用。小龙虾富含大量的异种蛋白，这些异种蛋白可直接或间接地激发机体内的超敏反应，刺激细胞释放出组胺、5-羟色胺等生物活性物质。诱发机体产生皮肤反应、胃肠道反应和口腔过敏综合症等过敏症状。

如果进食小龙虾24小时内出现全身或局部肌肉酸痛，排出酱油（茶）色尿等症状，应及时去医院，并告诉医生小龙虾进食史。（综合国家卫健委官网 江西省市场监督管理局官网）

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