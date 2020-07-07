小龙虾喊冤：这些谣言你不要信

小龙虾作为夜宵文化的重要“代表”，几乎是夏夜啤酒、三两好友的最佳标配。能在食客心中霸占一席之地的小龙虾靠的当然不仅仅是美味，还有它丰富的营养价值。小龙虾蛋白质含量高，易消化，虾肉内还富含镁、锌、碘、硒等矿物元素，对心脏活动具有重要的调节作用。

但是，有传闻说小龙虾喜爱臭水沟里的腐食、小龙虾吃多了体内会长寄生虫。这让爱吃小龙虾的食客们捏了一把汗。事实真的是这样的吗？

小龙虾真的“无脏不欢”吗？

小龙虾耐富营养化的水体能力较强，即便生活在污染的水环境中也能生存。因此，人们误认为小龙虾喜爱在污水中生活，喜食臭水沟里的腐食。

事实上，小龙虾喜欢生活在水质比较干净的环境，在清水环境中的小龙虾存活率可以达到百分之八十甚至百分之九十。现在市面上销售的小龙虾基本为人工养殖，养殖户为了提高产量会根据气温等因素调整虾塘中的水质，只有这样小龙虾才会活得更欢脱，产量更高。并且，小龙虾真正喜欢的食物主要是小鱼、虾、浮游生物等。传言中为了加快小龙虾生长速度，人为地向小龙虾生长的水域投放金属油、生活垃圾的说法并不属实。

小龙虾体内重金属超标？寄生虫多？

小龙虾体内重金属超标不能吃是真的吗？水产品相对于粮食蔬菜，其重金属污染的可能性较大，包括贝类、鱼类等，这些都有可能存在重金属污染。如果因此而不能吃小龙虾，那其他水产品也都不能吃了。再者，近年来，我国食品安全监管力度愈来愈强，相关标准也日益完善。部分省市的市场抽样调查结果显示，绝大多数市售的小龙虾中的铅汞砷等重金属、农兽药残留含量均在安全范围内。如果还是担心，建议不要吃虾头和虾黄，小龙虾体内的重金属大多集中在鳃和内脏中，而鳃和内脏主要集中在头部，如果我们只吃尾部，并不会影响健康。

坊间传言，小龙虾携带肺吸虫，易造成横纹肌溶解症。小龙虾的确可能携带寄生虫，但目前还没有科学依据证明小龙虾跟横纹肌溶解症有关。实际上，就算小龙虾携带寄生虫，绝大多数寄生虫和寄生虫卵在经过高温烹制后都能被杀死。只要不生吃小龙虾，不吃虾头，烹饪小龙虾时用100度高温烧煮10分钟以上，基本上就可以有效预防寄生虫疾病。

一定要记住的小龙虾食用法则

高温烹制和不吃虾头是为了预防寄生虫疾病。那么，除了清洗干净、去除虾线，我们在食用小龙虾时还有哪些注意事项呢？

首先，死掉的小龙虾尽量不要吃。小龙虾体内蛋白质构成中含有大量组氨酸，小龙虾死后，组氨酸会迅速转化成有毒物质组胺，烧熟后也很难消除，对人体有较大危害。其次，既往对虾过敏或患有其他过敏性疾病的人群，如婴幼儿、痛风发作期的患者等，也不建议食用小龙虾。

根据中国营养协会推荐的中国居民膳食指南，每天不要食用超过100克的水产品。小龙虾味虽美，但也不宜过量食用，饮食上我们应该少量、多样化地摄取食物，这样才能降低风险。因此，吃小龙虾建议以尝鲜为主，并搭配其他美味菜肴一起食用。

本文由科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、中国食品辟谣联盟专家团成员阮光锋进行科学性把关。