新华社北京6月29日电 题：从“零”基础到世界最大医疗保障网——我国基本医保改革发展综述

新华社记者彭韵佳、林碧锋

这是人类历史上的医疗奇迹——曾经，中国医疗资源极度匮乏，各地疫病肆意，人民缺医少药，医疗保障“零”基础；现在，中国基本医保参保人数13.6亿人，参保率稳定在95%以上，全国基本医疗保障制度全覆盖。

一张世界上最大医疗保障网惠及全民，中国新型医疗保障制度体系的建设成就令世界瞩目。

有限医疗资源“迎刃”人口大国

新中国成立初期，受限于近乎崩溃的国民经济与薄弱的财政基础，各地医疗卫生资源严重短缺，人民群众得不到基本的医疗卫生保障，就医需求难以满足。

为解决“看病难、看病贵”的问题，中国用有限的医疗资源“迎刃”人口大国的基本医疗卫生问题。

20世纪50年代，中国建立劳保医疗制度和公费医疗制度，城镇职工获得基本医疗保障。与此同时，农村地区开始探索合作医疗制度。到20世纪70年代末，这三种医疗保障制度在我国实现广泛覆盖。

1998年，城镇职工基本医疗保险制度正式建立，标志着我国医疗保障制度改革进入了建立新型医疗保障制度阶段。此后的20年，中国先后建立新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险，后又整合为城乡居民基本医疗保险，逐步实现参保人全覆盖。

中国用短短20年的时间，建立较为完善的多层次医疗保障体系，实现医疗保障全民覆盖的目标，取得许多国家历经几十年甚至更长时间才能实现的医疗成就。

党的十八大以来，中国进一步释放医疗红利，从医疗保障基础入手，为人民群众减轻就医压力。

“小病靠扛、大病靠天”的历史一去不返

24岁的白族姑娘和秀娟，来自云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县，小时患上骨结核，腰椎处长出一个大包，由于贫困和医疗条件所限，她的病情逐渐严重。

“一人得病、全家受累”，疾病放慢了这个贫困家庭脱贫的步伐。

经兰坪县医疗保障局与医院协调，2019年8月，和秀娟在昆明市第三人民医院接受了腰椎畸形矫正手术。

父亲和文辉算了一笔账：女儿在该院治疗的费用共17万余元，其中，基本医保报销近11万元，大病保险报销4.2万余元，医疗救助和兜底保障报销1.6万余元，家里自付仅6000余元。

初步统计，自2018年以来，医保扶贫政策累计资助贫困人口参保2.3亿人次，减轻个人缴费负担403亿元，惠及贫困人口就医5亿人次。

医保改革，让“小病靠扛、大病靠天”的历史一去不返。从建立劳保医疗制度和公费医疗制度，到正式建立城乡居民基本医疗保险，中国医疗保障制度经历70年的探索与发展，医疗保障能力显著增强，医保基金收支规模不断扩大，群众就医需求得到有效满足。

中国医保改革“再出发”

2018年3月，国家医疗保障局正式成立，统筹规划、资源整合、信息一体、集权管理，改变医保领域原有的“九龙治水”现象，开启全面建成中国特色医疗保障制度新征程：

——冠脉支架降价93%，首批国家集中带量采购的冠脉支架均价进入“千元时代”；

——“团购”药品半价买，五批国家集采共218个药品，覆盖抗肿瘤、高血压、糖尿病等多个领域；

——医保目录动态调整，2018年以来，国家连续3年调整药品目录，纳入433种新药、好药。

从常态化开展药品集中带量采购到医保药品目录动态调整机制，从推进医保支付方式改革到巩固医保基金监管高压状态，从推进医药服务供给侧改革到提高医保公共管理服务能力，中国医保改革正给人民群众带来强烈的获得感。

国家医保局有关负责人介绍，目前我国已经建立城乡统一的居民基本医疗保险和大病保险制度，正逐步形成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，其他保障措施共同发展的多层次医疗保障体系。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。中国医疗保障体系的建立与发展是一个从“有没有”到“好不好”的飞跃，通过不断健全医疗保障体系，推动医保高质量发展，解决人民群众看病就医的后顾之忧，共享医保改革成果。