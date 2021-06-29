汽车降温喷雾真能降温吗

又到了炎热的夏天，炙热的阳光下车内的温度有时会高达60℃，人们寻找着各种快速降温的方法……近日，一款被称为汽车降温神器的喷雾成了网红热卖产品，那么人们用它来给爱车降温真的靠谱吗？

在五棵松附近的一处汽车用品商店，面对询问店员摇了摇头说，目前店里出售的用于给车辆降温的商品只有遮光板和凉垫等。“你说的这款用品我们店里没有。”

在不少网店里，汽车降温喷雾卖得火爆，有的店铺已经销售了三万多件。对于喷雾的成分，不少店铺却语焉不详，大多标注降温因子，也有店家标注喷雾的主要成分有推进剂。在使用注意事项上，不少店家提醒消费者使用喷雾后半小时内，禁止有明火，并且禁止对火焰进行喷射，禁止将其放置在高于50℃的环境中保存。

在对一款降温喷雾实验中，消防人员介绍，它的成分主要是易燃的丙烷和丁烷。喷雾几秒钟后，残留的喷雾遇到明火即被点燃。消防员提醒，夏季高温天气，车内温度可达到60℃以上，如果在喷完喷雾后，马上使用明火，很可能会引发轰燃，如果长期将喷雾放置在车辆内，也有可能发生爆炸的危险。

“降温喷雾确实能起到降温的作用，但是喷雾的存放是个问题。对于司机而言，总不能一直随身携带喷雾。”汽修资深专家马增彬建议，对于这样的新产品，使用时要谨慎。

因此，他推荐夏季给车辆降温还是采取传统的方法，采用遮光板或者在车身上贴隔热膜，这样既能降温也可以避免潜在的风险。（记者 李环宇）