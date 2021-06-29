他们，为新冠肺炎疫苗国际合作打通绿色通道

仲夏时节，北京科兴中维生物技术有限公司库房内只有2至8摄氏度，这是确保新冠肺炎疫苗产品质量的适宜温度。

6月28日，北京海关所属亦庄海关工作人员身穿棉服在此对一批即将出口的新冠肺炎疫苗进行严格查检。这是他们今年以来查检出口的第455批疫苗。

截至6月25日，我国新冠肺炎疫苗接种已超11亿剂次。与此同时，疫情仍在一些国家和地区蔓延，中国疫苗也在为世界注入信心。

为进一步支持各国抗击疫情、全面扩大疫苗国际合作，我国已将4款疫苗列入对外出口新冠肺炎疫苗产品清单。其中国药中生北京公司、北京科兴中维生物技术有限公司的两款疫苗被列入世卫组织紧急使用清单。上述疫苗产品已在全球上百个国家获批使用。

“作为国药、科兴等企业的属地海关，我们必须24小时待命，随时都有出口查检任务。”亦庄海关查检一科科长王建说，明显感到国外对中国疫苗需求加大，出口批次增多。

不久前，巴西圣保罗州塞拉纳市传来好消息，该市全面接种科兴疫苗的试验结果显示，与试验开始之初的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠肺炎病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。

与20余个国家合作开展Ⅲ期临床试验，在受疫情冲击严重地区开展真实世界研究，将疫苗生产原液运往多国进行境外分包装……我国新冠肺炎疫苗在研发、生产、使用等方面均积极开展国际合作，为全球大规模接种疫苗提供有力数据支撑，以更大力度缓解疫苗供应紧张局面。

中国疫苗助力全球抗疫。与时间赛跑，中国海关为新冠肺炎疫苗国际合作打通绿色通道。

“早期开展境外Ⅲ期临床研究，把疫苗送出去很关键。”北京科兴中维生物技术有限公司副总经理崔国亮说，科兴境外Ⅲ期临床实验覆盖多个国家和地区，研究数据广泛，海关在政策和流程上给予了极大便利，为快速获取各项重要数据赢得了宝贵时间。

出口供临床实验的疫苗、接收志愿者的血清样本回国……这些环节都要经过海关人员零距离查检。

“这些样本往往来自疫情最为严重的地区。既要确保样本安全零干扰，也要保证海关人员零感染，压力可想而知。”王建说。

随着疫苗获批附条件上市，扩大产能又成为疫苗生产企业急需破解的难题。

“多亏了海关支持，疫苗产能稳步提升，出口非常顺利。”崔国亮说，世卫组织紧急使用认证授权以后，对企业生产和供应能力提出了更高要求。

为助力疫苗生产企业快速提高产能，海关为企业开通扩产设备进口绿色通道。亦庄海关查检二科科长徐驰说，通常进口设备从到港到安装调试完毕需3至5天，海关针对疫苗生产设备进口实行24小时跟踪服务，不眠不休，争分夺秒，帮助企业从设备到港到投入生产仅用8小时。

在产能有限、自身需求巨大的情况下，中国履行承诺，已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，并确定向新冠肺炎疫苗实施计划首批提供1000万剂疫苗。

让全球更多的人用上中国疫苗，最终都会落到出口通关最后一公里。

海关总署要求相关海关，为疫苗生产企业提供政策解读、出境流程、实务操作等“一对一”指导，实行“5+2”全天候工作制，对符合条件的申请企业即到即办，对符合要求的出境疫苗即到即核、即查即放。

“针对疫苗冷链运输的特殊要求，安排关员进入生产厂区冷库监管，实现疫苗‘零开拆’、‘零等待’，生产完成20分钟内即可完成海关查检，装运出厂。”王建说，疫苗从在亦庄厂区生产完成，经过海关查检后运抵首都机场，只需2个小时。

北京海关所属首都机场海关副关长阿骊介绍，海关启动疫苗出口应急服务保障机制，提前协调航空公司、机场集团的安检、入库、配载等6个环节，做到疫苗“随到随装，随验随走”，最大限度提高通关效率，保障疫苗出口“零延时”。

根据世卫组织报告，新冠肺炎疫情已在全球造成超300万人死亡，影响200多个国家和地区。中国正快马加鞭开展新冠肺炎疫苗国际合作，向有需要的国家进一步扩大出口。