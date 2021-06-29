“健康中国行”：爱心义诊守护百姓健康

6月26日，中国移动 “健康中国行”启动仪式在常州圆满举办。

首站走进位于江苏常州的兰翔社区，将医疗服务送到百姓家门口。当天，活动为亲临现场的300余名居民提供了一次暖心的义诊体验，发放日常健康药品，开展健康知识宣教，旨在保障基层居民的健康状况，提升健康常识。

爱心义诊，护佑健康

本次义诊活动由中国移动联合联仁健康、药联健康等合作伙伴共同发起，活动内容包括：为市民免费做健康检测，耐心解答健康问题，并提供可行的就医意见。在现场，义诊医疗队不顾车马劳顿，耐心地接待每一位就诊市民，并细致地为他们进行血压、血糖测量等。活动现场还有各类健康产品套餐抽奖及小礼品分发，让市民切实体验智慧医疗产品，增强自我健康意识，提升看病就医的满足感、获得感。

情暖社区，坚守初心

本次义诊活动达到了良好的效果，受到了当地市民的一致好评，不仅提高了大家的健康知识和防病意识，更赢得了良好的社会口碑。据统计，中国移动“健康中国行”巡回义诊常州首站共接诊300余人，发放健康宣传资料500余份。接下来，义诊活动还将继续深入广东等7省市，守护百姓健康。

服务百姓，健康行动

健康是幸福之基，也是增进民生福祉的首要前提和最佳注脚。此番中国移动“健康中国行”义诊活动深入社区基层，普及医学常识，提供医疗服务，正体现了企业的战略意识与责任担当。

据悉，除“健康中国行”全国巡回义诊活动外，中国移动还积极响应国家号召，加快布局健康养老业务。公司打造了中国健康养老产业交流合作平台，包含健康咨询、健康讲堂、健康监测、健康设备管理等特色功能，为老年人提供全方位、一站式的健康服务。并面向机构养老、社区养老和居家养老场景建设智慧养老示范点，通过数智化管理、改造和升级，优化养老体验，助力养老服务高质量发展。初心不变，贴近一线，直面需求，为亿万用户的健康保驾护航。

此次义诊活动得到了广大市民的认可，让大众在生活中对身体健康产生更多的关注。后续，“健康中国行”将由南至北、纵贯全国，将专业的健康知识推广、惠及、根植于更多用户心中，普及更加健康舒适的生活方式。