不久前，26岁女孩当医院陪诊员的新闻，让这个职业进入公众视野。近日，一些职业陪诊员分享自己的陪诊经历，再次使这个话题升温。据介绍，陪诊员服务对象有子女不在身边的老人、不愿麻烦熟人的年轻人、丈夫无法请假陪同的孕妇以及不认识路的异地患者等。

在新兴职业不断涌现的当前，陪诊员的出现不足为奇。随着人口老龄化加剧、医疗信息化程度越来越高，老年人“一体多病”、看病要跑多个科室，对网上挂号、手机支付不熟悉等情况催生了陪诊员这个职业。客观说，它的产生顺应了市场需求，有利于帮助患者就医。

但也要看到，该职业的兴起与医院布局不合理有一定的关系。医院越建越大，布局日益复杂，导致就诊、检查、拿结果、取药、缴费等多在相距较远的地方进行。这样的流程往往在门诊有一套规范，在住院部又是另一套要求，患者极易搞混。有陪诊员坦言，自己做陪诊3个月，才摸清医院布局，知道怎么操作可以节省时间，知道不同的检查与治疗在哪里做。

除了布局不合理，医护服务不够贴心周到也是重要原因。比如，诊疗与检查的连接不紧密，导致当天看不完病、次日复诊换了医生的情况比较普遍。医疗设备是冰冷的，更为冰冷的是患者独自面对病痛却无人安慰，在这种情况下看病受阻将加剧患者的低落情绪。虽然热心医生很多，但毕竟医生无法在诊疗之后持续给予每一个患者以情感支撑。买来的陪伴虽然欠缺温情，但至少让患者有倾诉的对象和心理上的安全感。

与其事后弥补，不如事前减少不必要的陪诊需求。最好的“陪诊”，是优化就医流程、改善就医体验，让绝大多数患者不必陪诊也能轻松就医，再通过导医和志愿服务等途径满足个别、特殊需求。在通常情况下，市场化陪诊只作为补充，且主要针对行动不便者，这才是对待陪诊需求的正确做法。

便于患者就医的医院布局才最科学，失去了这个前提，再好的规划都不算合理；医院分科细无可非议，但保留老年医疗科等综合科室，方能确保分合有度；医疗信息化本该大力提倡，但也要避免“数字鸿沟”。在门诊排班、预约看病等方面，要做到宁可医务人员不便，也要确保患者方便。“以患者为中心”应落实到医院建设与管理的每个细节，落实到就医的方方面面。

此外，陪诊员这个职业有存在的价值，但也应正视所面临的风险。要看到，陪诊员若有获得紧缺号源的能力，或者有带领患者“走后门”的本事，就容易获得青睐。假如不为这个职业设置准入门槛，不强化陪诊过程的规范，难免会有陪诊员通过非正当手段来提升自身竞争力，甚至过去的号贩子、医托等，也可能换上陪诊员的马甲，利用自身优势获取不当利益。新兴职业需要尽快出台规范，对那些可能影响医疗秩序的陪诊员，更当如此。

（作者：罗志华，系一线医生）