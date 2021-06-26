抗疫英雄群体：大医精诚写大义

在湖北武汉解放大道上，有一座特别的天桥：这里镌刻着抗疫中支援湖北医疗队的名称和人数，把人们的记忆拉回到2020年那段同心抗疫、共克时艰的日子。

阻击疫情，抢救生命！满怀对人民的赤诚和对生命的敬佑，广大医务人员挺身而出，舍生忘死，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城。

白衣为甲，逆行出征，他们缺席家庭团圆不负生命重托

2020年，号角吹响。

从临危受命到整装待发，仅有短短4个小时，军队支援湖北医疗队队员宋彩萍来不及吃一口摆上桌的年夜饭，紧急出发，目的地——武汉。

疫情暴发，让本该喜庆团圆的新春佳节成为防控压力巨大的至暗时刻。在国家和人民的需要面前，医务工作者义无反顾。毛青、张西京、李文放、宋立强……一个个知名专家的名字，都在第一批出征的名单上。

人民军队医务人员召必至，直抵核心战场；54万名湖北省和武汉市医务人员同病毒短兵相接；346支国家医疗队、4万多名医务人员毅然赶赴前线。

武汉，雷神山医院，2月9日，辽宁队报到；2月15日，上海队报到；2月18日，广东队报到……

“我们在60小时内完成病区验收及开科准备，开科不到3小时，48张床位全部收满。”广东医疗队领队、广东中医院重症医学科主任邹旭说。

冲在第一线，挺在最前沿。北京医院、北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院6家医院立即出战，也迅速组建国家援鄂抗疫医疗队紧急驰援。

抗疫命令下达后，写着“危险岗位就是我们的战位”的请战书，像雪片一样飞往党组织，中部战区总医院2200余名精锐医护人员组成“党员突击队”，全力投入疫情防控阻击战。“我是党员，我有抗击非典经验，让我去。”53岁的护士长刘孟丽当仁不让地说。

医者仁心，以生命赴使命，他们争分夺秒挽救垂危的生命

武汉集中收治重症患者最多的定点医院——华中科技大学附属同济医院，组建插管、护心、中医药、康复等多支专业小分队，哪里有危险就往哪里冲，被称为重症患者救治的“尖刀连”。

“尖刀连”里不少是“90后”“00后”，几个月的战斗，没有一个退缩。有的在早期工作中感染了新冠肺炎，愈后又立马投入战斗，大家的目标只有救人。

一次为抢救患者紧急实施插管的经历，让四川大学华西医院援鄂重症救治医疗队队员倪忠仍记忆犹新。他回忆说：“当时条件有限，不能完全达到应具备的防护标准。为了减少暴露风险，同事就紧急找了一个大塑料袋，在我的防护面屏下缠了一圈当成‘围脖’，就这样给病人插了管。”

只要有百分之一的可能，就付出百分之百的努力。一线医务人员把工作强度增到极限，把个人需求降到最低。一张张压痕清晰的脸上，总有抹不去的疲倦，但一束束坚毅的目光，更给患者无穷的温暖和力量。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，每一个生命都得到全力护佑。

在武汉市第一医院的重症监护病区，江苏省人民医院援武汉重症医疗队队员守在一个个重症患者旁，奔忙在一张张病床前，争分夺秒抢救生命。“在这里，1分钟都停不下来。我们没有退路，必须竭尽全力与死神掰手腕。”医疗队医疗组组长齐栩说。

为尽快摸索出有效的救治办法，北京协和医院内科重症医学科主任杜斌在武汉没日没夜地“泡”在ICU（重症监护室）：最多的时候，他一天要巡查5家医院的ICU；最长的一次，他穿着防护服在ICU忙碌了10个小时。

“吾辈在此，卫武汉，卫中国！”在疫情“风暴眼”武汉市金银潭医院，中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队，以“岐黄之术”与西医相互协作，死死守住轻症滑向重症的大门。

科学防治，并肩战“疫”，他们为疫情防控合力攻关

起病隐匿、潜伏期较长、存在无症状感染者……面对狡猾的病毒，天津市对口支援恩施州疾控工作队的李子朋化身“病毒侦探”，经常与同事整理数据至深夜。梳理病例关系的图纸画了一张又一张，只为给疫情防控提供精准的决策依据，阻止疫情扩散。

另一条与病毒赛跑的战线上，由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔的军事医学专家组，在武汉连续奋战113天。团队成员每天基本是从睁开眼一直忙到凌晨三四点，第二天一早又投身紧张的工作，为研发疫苗、构建免疫屏障竭尽全力。

“除了胜利，别无选择！”陈薇话语铿锵。短短3个多月，她不仅人瘦了一大圈，头发也变白了。

大疫，大医，大义。他们把人民装在心里，人民把他们刻入丰碑。

文/新华社记者 侯文坤