急救知识如何“飞入寻常百姓家”（新视野）

近日两则与急救知识相关的新闻引发关注。

一则是，在广东深圳一核酸检测点，医生王新园遇到一个被食物卡住气管而窒息的小孩。王新园用海姆立克法进行抢救，清理出了米粒和瘦肉块，孩子获救了。

一则是，在欧洲杯B组丹麦对阵芬兰的比赛中，丹麦球员埃里克森突然晕厥倒地。队医迅速入场，对他进行了心肺复苏和AED除颤。经过抢救，使其情况稳定下来。

两起突发事件，由于都有医生在附近，患者得到了及时的救治，方能有惊无险。但我们不能指望在所有类似危险情况中，都有医生随时待命，怎么办？这就凸显出急救知识和技能的普及的重要性。

虽然急救关乎每个人的生命安全已经成为共识，但“知道”和“做到”之间还有很大距离。急救知识要想真正“飞入寻常百姓家”，首先需要破除三种认识误区。

第一种，用不到。有人认为，自己大概率一辈子也遇不到需要急救的场景，学了也派不上用场，把急救知识看做医护人员的“专利”。但是有备才能无患，汽车的安全气囊绝大部分永远也用不上，但也要装上，风险意识不可无。急救知识也是，“宁可备而不用，不可用而无备”。懂急救的人多了，我们生活的环境就更加安全了，利他也利己，何乐而不为？

第二种，怕惹麻烦。有的人觉得，进行急救意味着承担责任，成功自然皆大欢喜，若失败是否会给自己摊上事？多一事不如少一事。针对“不敢救”的顾虑，法律已有安排——《中华人民共和国民法典》第184条明确，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

第三种，没地儿学。有的人虽然意识到急救的重要性，但不知道去哪学、跟谁学。虽然当前互联网非常发达，但网络信息泥沙俱下，真伪难辨，从信息的汪洋大海中打捞正确有效的急救知识并非易事。而且急救技能不能纸上谈兵，需要通过实际操作掌握动作要领。去哪学？谁来教？这些问题不解决，急救知识的普及就是空谈。

事实上，医疗机构和医务工作者对普及急救知识、培训急救技能一直抱有很高的热情，也做了不少有益的探索。然而，整体看，想要进行科普的医生和想要学习的“小白”之间并未完全打通渠道，供需没有有效对接，单凭一些医疗机构和医务工作者自发、偶然、零散的活动，很难从根本上改变当前的局面。

因此，普及急救知识和技能是一套系统工程，既需要为供需双方搭建沟通的桥梁，形成多层次、覆盖广、常态化、有制度保障的急救学习培训机制，也需要社会多方齐努力，营造良好的急救学习氛围。

去年8月，中国红十字会总会和教育部联合印发的《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》明确提出，针对青少年积极开展应急救护培训，把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入教育内容。从学生抓起，开了一个好头，希望全社会行动起来，持续发力，久久为功，推动中国的急救事业走向更加美好的明天。