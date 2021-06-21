一个个平凡英雄铸就中国抗疫精神

“白衣执甲，逆风而行。”2020年春节，面对突如其来的新冠肺炎疫情，白衣天使第一时间冲锋一线，深入已经封城的武汉疫区，与病毒作战，与死神抗争。

一封封按满红手印的请战书，一句句义无反顾的誓言，一张张被勒出深深印痕的脸庞，一篇篇以生命守护生命的“战地日记”……在这群逆行的白衣战士中，有年事已高的抗疫专家、中国工程院院士钟南山、张伯礼，有身患渐冻症仍冲锋在前的武汉市金银潭医院院长张定宇、90后医生夏思思和彭银华……还有许许多多我们不知道名字的抗疫英雄，他们在平凡的坚守中诠释医者仁心，用生命书写对党和人民的忠诚。

最好的爱就是与你并肩前行

在生活中，他们是父母和子女，他们是恩爱夫妻，但在抗疫的战场上，他们化身并肩作战的战友。

“我是党员，父亲这么大年纪都来了，我哪能坐得住？”2020年2月21日，天津中医药大学第一附属医院风湿免疫科副主任张磊，带领第十二批天津支援湖北医疗队增援武汉江夏方舱医院。

张磊的父亲就是中央疫情防控指导组专家组成员、中国工程院院士张伯礼。大年初三，张伯礼就在第一时间奔赴武汉一线，调集“中医国家队”驰援抗疫。由于过度劳累，张伯礼胆囊旧疾复发，不得不接受手术。他劝阻了想要来陪伴他的张磊：“非常时期，你不用来看我，看好你的病人就行。”

同样互相牵挂着的还有湖南省郴州市第一人民医院急诊科主任徐自强和他同为急诊科医生的儿子徐秋笔。在连续工作48小时后，父子俩利用午饭时间，在相隔不到10米的发热门诊隔离区互相遥望，近在咫尺却隔着厚厚的防护服和玻璃无法交流。父亲把对儿子的关心和鼓励化成处方笺上的四个字：“秋笔，加油！”

还有追随着母亲的脚步，与母亲——中部战区总医院消毒供应科护士徐氚一起并肩战斗的大学生志愿者谭艺西。谭艺西说：“虽然我不在救治病人的第一线，但我能跟妈妈一起并肩作战，也很有价值。”在谭艺西眼里，战斗在疫情防控前线的妈妈，就是她最美的追寻。

“作为一名医务工作者，我愿意在一线贡献自己的力量……我自愿请战，不计报酬，无论生死。”四川省资阳市雁江区中医医院的儿科医生何欢和丈夫、ICU负责人严卫主动签下“请战书”。而后互发微信说道，“我签了。”“我也签了。”他们心照不宣地走向各自的疫情防控工作岗位。“注意安全。” “你也是。”所有的关切都化成每天简短地叮嘱。

他们只是庞大抗疫队伍中的一员，却是每一个家庭的唯一。正是每一个小家的付出，才最终汇聚成抗击疫情，守护家国的强大力量。

抗疫新老兵的传承力量

“党员同志跟我上！上午10点30分做好病区环境准备，克服一切困难接管病人。”2020年1月26日，天津市首批援鄂医疗救治队临时党总支书记、领队、天津医科大学肿瘤医院党委书记陆伟率天津138名医疗队员抵达武汉市青山区武钢二院。他们面对的是一座废弃多年的楼房，很多病房的窗户连玻璃都没有，缺乏基本的消毒设备和用品……以及医院已接收的60多名新冠肺炎确诊病人。

作为参加过抗击非典的老将，陆伟带领着党员立即进入病区打扫卫生，整理物品，建立良好的诊疗秩序，他们主动安抚病人，帮助病人树立起战胜疾病的信心，很快提出“感控三原则”和“救治三原则”，为抗疫胜利贡献了宝贵的“天津经验”。

武汉火神山医院感染一科一病区的张丽敏也是一名2003年抗击非典的“防疫老兵”。2020年1月24日，除夕夜，一道急令，来不及跟家人道别，张丽敏便踏上征程。

“17年前，你勇赴小汤山，那时我还是你未婚夫，等你回来；这个除夕夜，你再次奉命出征，我和女儿等你凯旋。”得知妻子前往武汉的消息，丈夫喻锐发来信息。

老将身先士卒，言行时刻鼓舞着身边的每一位年轻的队员。在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”。

“90后”“00后”这些听着前辈们抗击非典故事长大的年轻人，已然接过前辈的班，在国家、人民面临危难之时蜕变成长，经过抗疫战火洗礼与淬炼的青春，一定会绽放出更加绚丽的光芒。