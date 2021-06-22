废弃口罩应剪碎后扔掉？专家教你如何科学处理

正确佩戴口罩是预防新冠肺炎的重要手段之一。但在日常生活中，我们又该如何科学处理废弃口罩？废弃口罩处理如果不及时、不规范，将带来哪些危害呢？对此，华中科技大学附属协和医院感染科副主任赵雷对这些问题一一进行了解答。

赵雷表示，使用过的口罩可能携带如病毒、口腔细菌等大量微生物，这些微生物不仅可能源于外界，通过吸气吸附在口罩的外表面，也有可能因为使用者本身携带细菌、病毒，通过呼气吸附在口罩的内表面。因此，使用过的口罩若处理不当，潜藏着一定的感染风险。

对于该如何正确处理使用过的口罩，赵雷建议，关于废弃口罩处理，医务人员及其他高危人群和普通健康的人群应分别遵循不同的处理流程。具体处理方法如下：

在医院及其他医疗卫生服务场所，对于医务工作者、患者及患者家属使用过的口罩，应严格按照感染性医疗废物的标准进行处理。将口罩丢弃至专门设置的废弃口罩收纳容器，丢弃口罩后应及时使用75%酒精进行手部的简单消毒，并按照 WHO（世界卫生组织）推荐的洗手方法彻底消毒。

对于高危场所密切接触新型冠状病毒肺炎确诊病例或疑似病例后的废弃口罩，无专业医疗废弃物处理机构回收处理时，丢弃前应使用含有有效氯1000~2000 mg/L的消毒液进行浸泡20~30分钟消毒，随后丢至有害垃圾桶中，等待集中回收处理。丢弃口罩后应及时使用75%酒精进行手部的简单消毒，并按照 WHO推荐的洗手方法彻底消毒。

普通健康人群使用过的口罩，可将其投入社区及其他公共场所设置废弃口罩专用垃圾桶内，鼓励大家对废弃口罩进行简易的消毒（如喷洒75%酒精、消毒水等），并在丢弃口罩后及时进行手部消毒与清洁。