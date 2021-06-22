国家卫健委：6月21日新增新冠肺炎确诊病例25例 其中本土病例2例

人民网北京6月22日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，其中境外输入病例23例（福建7例，广东5例，四川5例，浙江4例，内蒙古1例，上海1例），本土病例2例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例32例，解除医学观察的密切接触者543人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例374例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6437例，累计治愈出院病例6063例，无死亡病例。

截至6月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例512例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例86481例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91629例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1050705人，尚在医学观察的密切接触者18211人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例9例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者465例（境外输入444例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26022例。其中，香港特别行政区11889例（出院11616例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14080例（出院7534例，死亡569例）。