隐藏在眼底的“健康答案”不容忽视

今年6月6日是第26个全国爱眼日，宣传主题为“关注普遍的眼健康”。国家卫健委此前发布的《中国眼健康白皮书》提示，我国当下的青少年眼健康现状不容忽视：儿童青少年近视总体发生率为53.6%，大学生近视总体发生率超90%。

北京清华长庚医院眼科主任胡运韬认为，课业压力重、户外运动少、过于频繁地使用电子产品，是导致儿童青少年近视发生率节节攀升的三大主因，但部分用眼误区亦不容小觑。“不少学生和家长畏惧戴眼镜，担心戴上之后就摘不下来，于是就任由自己看不清。”胡运韬表示，让眼睛长期处于离焦状态，没有得到及时纠正，反而会让近视度数加速加深。

与此同时，在当下不少年轻人热衷购买的眼部保健品里，也同样存在误区。知名电商平台数据显示，去年年中大促期间，眼部保健类产品销售同比增长4126%，其中95后、00后成为消费主力。眼看此类“养生消费大潮”飞速兴起，但究其实质，极可能只是花钱购买了瓶瓶罐罐的“心理安慰剂”而已。

胡运韬提醒，市面上部分眼部保健品尚未得到科学医学验证，其实质功效难以判定。尤其在使用具有保健功效的眼药水时，切勿盲目跟风，最好听取医生的建议。“无论如何，用保健品肯定比不上加强户外运动和保持卫生健康的用眼习惯来得有效”。

在具有30余年从业经验的胡运韬看来，爱眼又不单指保护视力健康，眼睛同时又是反映全身健康状况的窗口，不能忽视隐藏在眼底的“健康答案”。

“曾有位病人在配眼镜时总觉得模糊，怎么也调整不好，后来一筛查眼底，才得知自己患了重度糖尿病，而此前他毫无觉察。”胡运韬说，一个人健康与否，观察其视网膜便可寻蛛丝马迹，而眼底图像能直观反应糖尿病、肾病、青光眼、血液病甚至动脉硬化等疾病的病情，利于早发现、早干预、早治疗、早康复，使疾病预防关口前移、重心下移。

但眼科医生的缺乏和分布不均，使大范围眼底疾病筛查难以开展。面对此难题，胡运韬介绍，国内一些科创企业已经通过科技赋能眼底疾病筛查，来实现“望目断疾”。

2020年8月，国家药品监督管理局正式宣布，北京同仁医院医学人工智能研究与验证工信部重点实验室与Airdoc合作研发成果糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件获批上市，成为中国首个获批上市的眼底人工智能辅助诊断软件。“糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件”是鹰瞳Airdoc科技公司基于数千万交叉标注的视网膜影像和人工智能技术研发出来的，通过该软件的辅助，医生可以在一分钟内，发现早期健康风险在视网膜上的异常表现。

胡运韬认为，此类AI无创的检查方式利于缓解体检焦虑，简单的操作流程益于实现筛查规模化，提高病患对眼底病变的知晓率，提供智能判断和有效指导，实现优质医疗资源的下沉。

在鹰瞳Airdoc创始人、CEO张大磊看来，“AI+体检”还有更深远的意义，“人工智能与医疗健康产业的融合发展，有利于打破时间空间的限制，弥合不同地区的医疗资源差别，为健康中国建设提供技术支持。”

“未来，我期待AI可以在判读青少年眼底图像的基础上，为其运动量的调适提供智能判断和有效指导。”但胡运韬也指出，AI眼底筛查的全面普及仍需多方考量：一是法律法规的确权问题，二是收费标准的统一问题，三是大众接纳的心理问题。

中国青年报·中青网见习记者 黄丹玮 记者 田沐冉