实施三孩政策 完善配套措施

5月31日，中共中央政治局召开会议，审议了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，作出“实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施”的重要战略部署。继单独两孩和全面两孩政策后，这是我国生育政策又一次重大调整。优化生育政策、实施三孩政策有助于进一步释放生育潜力，减缓人口老龄化，增加劳动力供给，加强家庭内部支持功能，促进人口长期均衡发展。

落实中央决策部署，实施三孩生育政策需要关注新时期女性发展，从促进女性发展的角度构建配套支持政策措施。在政策设计上，应加强以下三个着力点：

一是重在建立尊重生育的价值理念。生育是人类自我繁衍的手段，母亲孕育了生命，理应受到全社会的尊重。要将生育融入到社会机制、政策和环境的设计中，营造尊重生育的良好氛围，增强母亲的自豪感。

二是重在推动家庭内部性别平等，推动男性积极分担养育责任。

三是重在强化公共服务供给。从供给侧发力，继续优化和完善支持生育的社会服务，扩大服务供给，提高服务质量，最大程度分担家庭生育成本。

在具体措施上，可以考虑以下三个方面：

一是营造尊重生育的社会环境。倡导夫妻共担生育责任的家庭文化，肯定无偿家庭劳动的价值。社区普遍配备儿童活动场所等免费设备设施，倡导邻里互助儿童看护模式，为隔代照料的祖辈提供服务。公共场所普遍配备母婴友好设施，减少母婴出行障碍。宣传生育和母亲的伟大，广泛开展“家庭友好型”城市和工作场所评比活动。对婚丧陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理。

二是着力帮助女性平衡家庭和工作。探索将产假转为带薪育儿假，鼓励育儿假在夫妻间分配，引导夫妻双方共休育儿假。生育保险逐步扩大覆盖所有育龄女性，保障生育假期的福利待遇。鼓励并倡导用人单位为有家庭责任的男女职工提供弹性工作制，适当放宽女性晋升时年龄限制。通过税收优惠、资质评定和品牌宣传等方式，鼓励用人单位创造家庭友好的工作环境。建立合理生育成本分担机制，降低企业承担的生育成本。鼓励女性积极参与就业，优先减免职业母亲的个人所得税。将婴幼儿照护服务纳入基本公共服务，大力发展多元化、多样性普惠性托育服务，满足不同家庭的需求。

三是提供高质量的生育体验服务。围绕女性备孕、怀孕、生产和产后恢复，提供高质量、多元化的优生优育服务，提高女性生育过程的舒适满意度。提升生育全程基本医疗保健服务水平，提高适龄人群的避孕服务质量，降低不孕不育的发生。规范不孕不育诊治服务，满足群众的不孕症诊疗服务需求，特别要注重为高龄妇女生育排忧解难。

（作者为首都经济贸易大学劳动经济学院教授）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 12 版）