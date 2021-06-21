马旭东：《2021年国家医疗质量安全改进目标》聚焦全行业目标管理重点

6月18日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办的公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南省郑州市举行。会上，国家卫健委医政医管局医疗质量与评价处处长马旭东对《2021年国家医疗质量安全改进目标》作出解读，介绍了该文件的发布背景、主要内容、发布意义，以及年度目标实现路径。

马旭东表示，2021年2月，国家卫生健康委发布的《2021年国家医疗质量安全改进目标》，既是对我国医疗质量安全情况的总结分析和结果应用，又是进一步聚焦医疗质量安全的薄弱环节和关键点，明确行业改进方向，提升医疗质量安全管理科学化、规范化、精细化程度的重要手段。

“目标管理并不是一个新的概念，最早应用在现代化企业管理中，近些年进入医疗服务与质量安全管理领域。”马旭东说。

据了解，2021年度提出的10项医疗质量安全改进目标，主要涵盖心脑血管和肿瘤性疾病等重大疾病领域、病案质量和医院获得性事件等医疗管理领域、以及静脉输液率等问题比较突出的诊疗行为领域等3个方面。

马旭东表示，目标管理是经过实践检验的现代管理方法，也是世界发达国家和国际组织开展医疗卫生领域管理的通用方法。提出年度目标主要具有三方面作用：一是凝聚力量，形成合力。进一步引导全行业聚焦管理重点，强化责任意识，凝聚多方力量，发挥资源协同作用。二是优化机制，提高效率。打破传统的部门、学科壁垒和工作障碍，推动多部门、多学科有效协同。三是营造氛围，培育文化。进一步加强行业交流互鉴，营造良好的医疗质量安全改进氛围。

最后，马旭东对年度实现的路径进行解读。他表示，年度国家医疗质量安全改进目标的实现需要行政部门、行业组织、医疗机构和医务人员密切合作、共同推进。积极创新工作机制和方式方法，注重破除原有管理模式的部门、学科壁垒和工作障碍，提倡多部门、多学科有效协同，按照各目标核心策略制定符合本机构实际的管理组织架构、相关制度、工作机制和实施路径。尤其要注重建立目标改进工作的调度和激励约束机制，充分调动相关管理人员和医务人员积极性。