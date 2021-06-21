接种疫苗相信科学 提高老年生活质量

近日，由人民网·人民健康主办，杭州市天水武林街道社区卫生服务中心承办，葛兰素史克（中国）公益支持的“健康中国 预防先行—2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在杭州市拱墅区举办。会上，浙江省疾控中心免疫规划所原所长、主任医师谢淑云认为，疫苗接种是预防先行的重要手段，新冠疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱症疫苗等都属于老年人可接种的疫苗。

预防先行做好健康管理 降低患病风险

杭州市拱墅区卫健局党委书记、局长卢栋在会上表示，数据显示，有超过1.8亿老年人患有慢性病，而且有些老人患病时间早，带病时间长，生活质量不是很高。

“作为卫健部门，促进老龄人群健康是我们工作的重中之重。老年人要树立健康的生活理念，要从正规渠道获取健康科普知识，最终实现高品质的老年生活。”卢栋说。

“社区医疗机构是老百姓身边的健康守门人。”杭州市天水武林街道社区卫生服务中心主任蒋天武介绍，提升老年人健康水准和生活质量是社区卫生服务中心的重要工作任务。社区医疗机构发挥全科医生在全科领域的优势，为社区居民提供全生命周期健康管理，这不仅体现了预防先行的慢病管理理念，更是为提升社区居民生活质量的提供了帮助。

浙江大学医学院附属第二医院全科副主任童钰铃认为，老年人是慢性病的高发人群，慢性病管理需要患者和基层全科医生共同努力。健康关口前移，做到预防为主，除了做好早发现、早诊断、早治疗的II级预防，还要做好I级预防。接种疫苗就是I级预防的重要方式，部分高危人群可通过接种疫苗减少疾病发生。

目前，新冠疫苗接种工作在全国广泛开展，预防理念深入人心。浙江省疾控中心免疫规划所原所长、主任医师谢淑云认为，疫苗接种是预防先行的重要手段。以前大多数疫苗的接种对象是小孩，现在每个年龄阶段都有疫苗可用，其中一些疫苗可用于慢性病等疾病的预防。

接种疫苗预防慢性疼痛 提高生活质量

老年人作为免疫力较为低下的群体，是否也有可接种的疫苗？对此，谢淑云给出了肯定答案。她表示，老年群体中慢病患者较多，如果慢性病患者感染了其他病原体可能会对身体造成重大伤害，老年人可通过接种相应疫苗，做好预防有效防范此类危害。

谢淑云提到，疾病重在预防，常见的流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹疫苗都能在老年人体内产生抗体，加强预防作用。“带状疱疹引起的疼痛，经过一到三个月后会进入慢性疼痛期，并起中枢神经性疼痛。避免带状疱症引起的慢性疼痛，最有效且成本最低的方式就是接种疫苗，大家要相信科学，做好预防工作。”浙江省人民医院疼痛科主任李顺表示，带状疱疹引起的神经性疼痛严重影响老年人生活。老年人对待慢性疼痛要有科学的态度和科学的方法，管理好慢性疼痛有利于提高老年人生活质量。

对老年人而言预防疾病发生，除了接种疫苗外更要养成健康的生活习惯。浙江大学医学院附属第二医院皮肤科副主任医师张宪旗强调，中老年人因为身体机能相对于青年人而言较低，且容易发生一些皮肤病。对于带状疱症等皮肤病的预防除了接种疫苗外，还要保持稳定的情绪并放慢生活节奏。另外，身体出现问题后要及时就医，不要因为相信偏方而延误最佳治疗时机。