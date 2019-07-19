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预防运动损伤注意7点

梁超仪

2019年07月19日08:28 来源：广州日报

静坐为主的生活方式越来越成为主流，长期体力活动不足导致肥胖及肥胖相关疾病，增加糖尿病等慢性非传染性疾病和一些肿瘤的发病风险。武警广东省总队医院营养科副主任曾晶指出，健康的生活方式一直被视为包括肿瘤在内的多种慢性非传染性疾病的重要防治措施。

健康的生活方式是指合理膳食、坚持运动、生活作息规律、保持心理健康。各个年龄段人群都应该坚持天天运动，推荐每周至少进行3～5次中等及中等以上强度的身体活动，累计150分钟以上，日常活动平均每天主动身体活动6000步，尽量减少久坐时间，每小时起来动一动，动则有益。

运动锻炼的目的是为了更健康，需要防范运动风险及运动损伤。各个年龄段的人、各种健康状况的人都应根据各自适应的运动强度和运动时间，去制定适宜的运动方案，例如运动种类、运动时间及运动持续时间、运动频率等。

运动损伤的防范主要包括7个方面：

①选择适宜的运动、合理制定运动方案；②运动时穿着适宜运动的衣物鞋袜；③注意运动场所和器械的安全使用；④运动前充分热身，并进行动态拉伸；⑤运动中应按要求进行，尽量做到动作规范，有危险的运动或易摔倒的应注意运动保护；⑥运动后进行整理运动，应包括静态拉伸动作；⑦疾病人群应在医生的指导下依嘱进行体育活动，例如糖尿病患者不宜空腹运动、宜每天或隔天运动，高血压患者不宜进行头部朝下的运动等。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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