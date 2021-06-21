去年丈夫驰援武汉，今年夫妻共护家园

陈展标、刘雪英

日前，广州市多个区启动全区全员核酸检测采样工作以来，坚守一线的不乏防疫“夫妻档”。尽管处于不同岗位，他们恪尽职守，任劳任怨，默默奉献……用担当作为践行初心使命。白云区“90后”党员夫妻陈展标、刘雪英便是其中一对。

全员核酸检测 夫妻并肩作战

6月4日，白云区启动全区全员核酸检测采样工作。“一早7点，我就出门组织我们经济社的群众去测核酸了。”刘雪英是江高镇小塘村廪边经济社党支部书记、社长，5日上午，她一直在核酸检测现场指点村民扫码登记信息，维持秩序，协助服务。

5日中午，廪边经济社的八百多名群众基本完成核酸检测，刘雪英仍然留在现场支援其他村社的核酸检测。区二医院新派来的核酸检测队接棒，继续开始下午的工作。“当时开了六个采样卡位，人手有点不足，我们就去给他们打下手。”刘雪英凭借一个眼神，认出了穿着防护服的“大白”丈夫陈展标。他继续报名支援核采，恰巧被分到小塘村检测点。

“她开始不熟操作，我就现场教她，她很快上手了，干得不错，我们夫妻配合非常默契。”陈展标如是评价刘雪英这个“助手”。“我只是穿着蓝色隔离衣、戴着面屏、手套，一会儿就觉得闷热难受，采样的医生都穿着密实的防护服，那种辛苦可想而知。”刘雪英和丈夫配合直到当晚七点，为最后一个群众做完采样。

陈展标是土生土长的江高人，“这次能回到养育我的家乡，为父老乡亲们服务，我特别高兴，她在身边支持，让我充满力量，也更加勇敢。”“去年他去支援武汉抗疫，我没办法陪他。这次我们能共同携手守护家园，这真是缘分。”刘雪英说，“我在现场维持好秩序，优化排队分流，协助他做好辅助工作，就能帮他减轻负担，让他更轻松一些。”刘雪英说。

丈夫多点支援 妻子逐家“洗楼”

去年3月驰援武汉期间，身为入党积极分子的陈展标因表现优秀火线入党， 5月26日，荔湾区启动全员全区核酸检测，陈展标马上报名支援荔湾，然而因为医院正常运作需要未能如愿。几天后，他响应号召，深夜12点多赶到白云区广州理工学院，在4小时内与同事、同行们完成采样共计8000多人。6月4日下午，陈展标所在的区二医院核采队赶赴广东技术师范大学（江高校区），连夜为全校师生们完成核酸检测采样。6月5日，支援江高镇小塘村检测……广州疫情发生以来，陈展标发挥党员的先锋模范作用，一直坚守在防疫一线。

廪边经济社是小塘村面积最大、人口最多的一个经济社，本村户籍与外来务工人员共计接近900人。6月5日晚，刘雪英接到了所在村社次日要全员检测核酸的消息。“村社里多是老年人，当时都已睡下，很多老人也不看微信群甚至不使用智能手机，怎么通知？”刘雪英和其他基层工作人员连夜用大红纸印了醒目的大字通知，贴遍每个楼道口。6月6日当天，刘雪英又参与挨家挨户“洗楼”，确保通知到每一个人。（全媒体记者汤南 通讯员陈政华）