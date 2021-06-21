广州“最美家庭”：你守护病人，我守护家

市第八人民医院隔离四区护士长李爱军/市财经学校党委书记赖凯洪 家庭

广医三院荔湾医院急诊科护士李嘉惠/广东省中医院急诊科护士陈维生 家庭

“春节一家六口分处武汉、广州、潮州三地，只为人民！”面对疫情，广州最美家庭用行动彰显勇者无惧。市委宣传部、市文明办、市妇联于去年起联合开展2020年广州寻找“最美家庭”系列活动，25户家庭入选。他们展现了以家庭之美促进社会和美，以好家风推动家庭文明建设更上一层楼的社会新风尚。

她在前方战疫，他在后方守护家人

（市第八人民医院隔离四区护士长李爱军/市财经学校党委书记赖凯洪 家庭）

她发挥特长，全力抗疫。

在护理新冠肺炎患者过程中，市第八人民医院隔离四区护士长李爱军充分发挥中医护理特色，协助科主任做好肺炎一号方的临床观察，在全院患者中成功推广养阴润肺的药膳汤、还运用八段锦、中医五音疗法、耳穴压豆、穴位按摩等中医特色手段，为病患解决痛楚，得到同事们、患者的高度赞誉。

全家支持她，助力抗疫。

前方艰苦抗疫，离不开家人的支持，深知疫情就是命令的市财经学校党委书记赖凯洪，对妻子李爱军的工作非常理解和支持。他一边照顾病重住院的父亲，一边照顾面临小升初的女儿，自己的工作只能在女儿睡了才做，用实际行动诠释了“你守护病人，我守护家”这一句既普通又动人的“情话”。

“双护士”家庭的难忘春节

（广医三院荔湾医院急诊科护士李嘉惠/广东省中医院急诊科护士陈维生 家庭）

这是个特别的“双护士”家庭，丈夫陈维生是广东省中医院急诊科护士，妻子李嘉惠是广医三院荔湾医院急诊科护士。

他们用行动彰显医者无惧——

去年初，陈维生响应广东省中医院驰援武汉的召集令，深入疫区，冒着被感染的风险在隔离病房坚守一个多月，在此期间，他火线入党。曾被授予“广州抗击非典先进个人”的妻子李嘉惠，则在新冠肺炎暴发初期，守在感染风险高的急诊岗位，参与预检分诊、发热门诊、留观室病人的检查护理工作。

他们用坚守演绎无怨无悔——

夫妻俩各自坚守在抗疫最前线，大女儿在短短的十天里学会了煮面、炒饭、洗碗、扫地……两位淳朴的老人虽然心里担心，却默默地把家和小孙女照顾得妥妥当当。万家团圆的春节一家六口人分处武汉、广州、潮州三地，却无怨无悔，只为贡献抗疫力量。

文、图/广州日报全媒体记者何道岚