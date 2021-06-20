广州多家医院支援东莞核酸采样：穗莞两座城，抗疫一条心

广东省东莞市18日报告1例本土确诊病例，连夜对该市多区域开展全员核酸检测。广州多家医院19日傍晚派出医护人员到东莞支援核酸检测。

东莞市18日连夜对莞城、东城、万江、南城、麻涌等5个镇街，涉及约250万人开展全员核酸检测，对13处新冠肺炎疑似病例有活动轨迹的重点区域采取封闭管理措施，封闭出入口，人员足不出户。

为防范疫情输入风险，东莞市虎门镇和长安镇6月19日起开展大规模核酸筛查工作。

6月19日，东莞发布最新通告称，确需离莞出省的市民，须持有48小时内核酸检测阴性证明。

“东莞加油，我们来了。”6月19日17时30分，南方医科大学珠江医院紧急集结的102名医护人员赶赴东莞虎门，连夜开展核酸采样。

接到通知，不到1个小时，102人的队伍火速集结。时间紧、任务重，此次支援东莞的，大多是珠江医院抗疫突击队具有丰富核酸采样经验的“老队员”，也是关键时刻冲得上、顶得住的共产党员。

该院ICU护士长高丽娟、麻醉科护士刘娟、急诊科护士廖荣荣、临床技能中心医生钱丹丹……在此前的十几天里，他们辗转广州海珠区、荔湾区的多个核酸采样点。此次接到支援东莞的任务即刻响应。

“正好周末在家，看到通知，赶紧报名参加。穗莞两座城，抗疫一条心，我们众志成城，一定能战胜疫情。”该院营养科主任杨力表示。

6月19日下午，暨南大学附属第一医院组建第九批100人核酸采样队增援东莞虎门，奔赴虎门广场和博涌社区进行增援。

南方医科大学南方医院接到紧急通知，需派百名核酸队员前往东莞支援一个通宵，面对此一时间紧、任务重、周期较短的支援任务，各科室主任优先在有支援经验的人员里进行征集，且尽可能在降低对科室原排班影响的情况下给予了支持，1小时内集结完毕。现103名队员已于18时出发前往东莞。

广东省中医院大学城医院仅花了1个小时，就集结成由101名医护人员组成的核酸采样医疗队。队员们从大学城医院出发，支援东莞市虎门镇核酸采样工作。

6月19日下午，仅花了30分钟，广东省第二人民医院的102名医生、护士迅速集结，组成核酸采样应急队，支援东莞市南柵、沙角、路东的核酸采样工作。队伍里，有援鄂医疗队员再请战的，有同心战疫的夫妻档。有家就在东莞的医生说：“第一次回东莞不回家，但为家而战。”（蔡敏婕）