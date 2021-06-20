国家卫健委：6月19日新增新冠肺炎确诊病例23例 均为境外输入病例

人民网北京6月20日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，均为境外输入病例（广东12例，云南4例，上海3例，浙江2例，福建1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者489人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例363例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6398例，累计治愈出院病例6035例，无死亡病例。

截至6月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例510例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例86441例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91587例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1047938人，尚在医学观察的密切接触者16348人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例9例（均为境外输入）；当日解除医学观察8例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者458例（境外输入437例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25834例。其中，香港特别行政区11885例（出院11612例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区13896例（出院1133例，死亡538例）。