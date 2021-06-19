本报北京6月18日讯（记者郭静原）中共中央宣传部18日举行中外记者见面会，邀请5位应急管理系统党员代表，围绕“为安全守护、为生命逆行”主题，与中外记者见面交流。

38年的坚守，700多次生死营救，国家安全生产应急救援中心副主任兼总工程师肖文儒用大爱谱写了生命的赞歌。从1983年参加工作以来，肖文儒从一名普通的矿山救护员做起，先后参与、指挥和指导矿山、隧道、山体垮塌等多起事故灾难救援，并发挥关键作用，参与成功解救被困群众1000余名。“作为一名应急救援人、一名党员领导干部，我将坚守初心使命，坚定理想信念，坚持人民至上、生命至上，在党和人民需要的时候，不畏艰险，冲锋在前。”肖文儒说。

一身火焰蓝，他们是新时代最可爱的人。湖北省消防救援总队武汉支队特勤大队一站站长助理陈建已从事消防救援工作22年。他训练勇当标兵、火场冲锋在前，先后参加灭火救援战斗1.2万余次，解救被困群众820余人。“穿上这身‘火焰蓝’，我们的责任就上了肩。很多人说，我们无所不能，但是我想说，我们只是在每一次救援工作中竭尽所能，为每一个生命全力以赴。”2020年武汉疫情防控保卫战中，陈建主动请战、勇敢逆行，带领医疗废物转运突击队奋战100天，为抗击新冠肺炎疫情斗争取得胜利贡献了消防力量。

中国地震台网中心党委委员、科技委主任蒋海昆是一名地震科技工作者。参加工作36年来，他一直工作在地震监测预报第一线，从地震的周、月、年度震情会商到地震预测方法研究，再到汶川、玉树等显著地震事件的现场应急工作，为正确判定震后趋势发挥了重要作用，是我国防震减灾事业发展的亲历者和参与者。在蒋海昆看来，“到目前为止，地震预测仍是一个世界性的科学难题。但是我想，只要不懈努力，我们一定能够有所突破”。

湖北省宜昌市夷陵区应急管理局党委委员、政治部主任韩沂妗转隶到应急管理部门2年多来，始终冲在灾害事故一线，她先后参与抢险救援等各类应急处置100余次。2020年汛期，面对历史罕见的特大洪水，韩沂妗和同事们一起坚守了100多个日夜，转移山洪风险区群众3300多人次，实现重大突发险情“零伤亡”。这位“应急女汉子”在现场动情地说：“看到群众眼中的那份信任和肯定，以及万家灯火背后的那份平安祥和，就是对我们应急人最大的鼓励和褒奖。我将继续努力工作，做好百姓的‘守夜人’。”

“90后”小伙子王德朋，是内蒙古自治区森林消防总队大兴安岭支队奇乾中队一名基层指挥员，常年驻守在原始林区腹地。12年来，他坚守初心、矢志林海，克服北纬53度、零下53摄氏度“双50”极端考验，累计参加扑救重特大森林火灾30余起，用实际行动践行了守护祖国北疆万里绿色长城的铮铮誓言。王德朋说：“驻地虽然偏远、条件艰苦，但所有指战员都保持昂扬向上的精神状态，无悔将自己的青春岁月奉献给祖国，守护好祖国北疆这一道生态安全屏障。”