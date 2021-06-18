医院急诊一周收治三例中毒患者 专家提醒：药酒不可随便泡

进入夏季梅雨季节，天气炎热潮湿，不少“民间养生”方法开始盛行。其中，服用药酒养生就成了不少人的“心头好”。近日，江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）急诊在一周内，连续接诊了三位因引用自制药酒而中毒的患者，严重者甚至出现了生命危险。江苏省人民医院专家再次告诫大家：养生要科学，“自制药酒”中毒风险极高，不建议饮用，一旦出现不适症状应立即就医。

一周连续接诊三例中毒患者

67岁的张女士被送院时已经开始出现意识障碍症状。抢救室的接诊医生董艳彬医师回忆，张女士刚到医院时瞳孔放大，有胡言乱语迹象。后续送至南医大中毒研究所，毒物检测结果显示血液和尿液中均有阿托品和东莨菪碱，诊断为（茄科植物生物碱）中毒；南京62岁的蔡先生也同样因意识障碍入院，诊断结果为曼陀罗药酒（托品类生物碱）中毒；46岁的患者徐先生，也因饮药酒后意识障碍被送至医院急诊抢救。

对此，该医院急诊医学中心主任医师康健表示，这三名患者呈现散发性特征，是这段时间较为多见的生物毒素中毒，需引起重视。

严重中毒可危及生命

参加抢救的该院急诊医学中心医师孙峰表示，三位患者共同、典型的临床表现为类似阿托品过量的症状，如口干、皮肤潮红、干燥，瞳孔扩大、心动过速等，神经系统症状有致幻、谵妄、烦躁、胡言乱语，甚至昏迷。

该院急诊医学中心副主任医师孙昊也表示，患者张女士喝药酒后数小时后出现头晕症状，被家人发现意识不清，还出现了胡言乱语、烦躁。而同为中毒的蔡先生也是因意识障碍入抢，入抢时神志昏迷，双侧瞳孔放大。神志嗜睡，胡言乱语，后在其血液和尿液中均检出阿托品和东莨菪碱。而另一位徐先生的情况也不容乐观：中毒距入抢时间4小时，入抢时已经出现重度躁动行为无法安抚。

康健表示，三位患者都具有经口饮用“药酒”的毒物暴露史，有自制的认为可以饮用的“药酒”，有意外喝下的“自制外敷用的药酒”，都以中枢神经系统症状起病，送院时都有意识障碍，最终均诊断为食用了含有托品类生物碱（如阿托品，东莨菪碱，山莨菪碱，颠茄碱等）的茄科植物而引发的中毒。

专家提醒：药酒不可随便泡

据了解，江苏省人民医院今年接诊多例中毒患者，其中食物中毒案例占比很大。江苏省人民医院急诊医学中心主任、南医大中毒研究所所长张劲松介绍，曼陀罗路边很常见，叶子和种子都有毒，种子仅3到4粒就会导致中毒，叶子150到300克就是致死量，千万不可大意。他提醒，因为大家不太能区分曼陀罗叶子，种子和其他植物，建议不要自己采摘植物，不要听信偏方，炮制药酒。

对于中毒患者，医院怎样开展救治工作呢？张劲松介绍，第一步是分诊。患者送到急诊后，首先在分诊台进行快速分诊，如果是中毒患者会迅速进入到中毒的救治流程；第二步是毒物清除与生命体征稳定。一般来说口服途径接触的农药、药物或生物毒素中毒等，在时间窗内需要进行胃肠道洗消处理；第三步是毒物药物检测筛查。（江苏省人民医院 周宁人 董菊 汪楠）