长护险让更多人“老有所护”

近日，中国银保监会发布《关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知》强调，推动保险业做好长期护理保险制度试点服务工作，规范保险公司经营服务行为，推动行业发挥专业优势参与社会治理。

我国开始长期护理保险制度试点已满5年，在已开展的试点项目中，以商业保险机构为主体，在政策落地、组织实施、资金安全等方面发挥了重要作用，提高了失能人员的生活质量、减轻了失能人员家庭的经济负担。与此同时，从目前来看，长期护理保险制度仍处于试点阶段，在制度设计、服务体系、评定标准、管理流程等方面均有待完善。

试点取得积极成效

长期护理保险是一项以长期处于失能状态的参保人群为保障对象、重点解决重度失能老人护理需求的社会保险制度。

“此次全面规范保险公司参与长期护理保险制度试点，一方面有利于推动行业专业化经营服务能力的提升，让参保群众的满意度越来越高；另一方面，将促进形成保险业参与试点服务规范化运行机制，助力长期护理保险制度稳健运行。”爱心人寿长护险负责人马辉在接受经济日报记者采访时表示。

早在2016年，人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，我国长期护理保险试点在15个城市启动。2020年9月，国家医保局会同财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，正式启动为期两年的扩大试点，继续鼓励社会力量积极参与。目前，全国已有49个城市试点长期护理保险，报销水平总体为70%左右，覆盖近1.2亿参保人。

“长期护理保险制度试点以来，减轻了失能人员家庭的经济负担，为建立全国性长期护理保险制度进行了有益探索。”银保监会有关部门负责人表示，保险行业借助自身在服务网络、人才队伍、专业能力、信息技术等方面优势，全面参与试点服务，形成相对完善的服务体系，满足了失能人员护理服务需求。例如，在首批试点城市四川成都市，从今年1月1日起，所有参加基本医疗保险的人员都可以申请长期护理保险，不需要额外缴费，重度失能人员每月最多可获得903元补助。

诸多方面亟待完善

尽管当前长护险试点地区满足了大量失能人员的护理需求，但从全国各地长期护理保险试点情况来看，诸多方面亟待完善。“如照护需求评估体系、失能评估标准等方面亟待统一，专业化、标准化、个性化的照护方案等还有待专业人员来制定实施。”马辉说。

另外，目前长期护理保险试点地区参保对象包括城镇职工和城乡居民，基本上以生活照料、基本生活相关的医疗护理为保障范围，通常是各地政府采取招标采购商业保险公司服务，委托商业保险公司承办本地长期护理保险，也有本地社保部门自办。长护险筹资渠道主要为医疗保险基金、单位补充医疗保险资金、个人缴纳等，而大部分试点地区的长护险资金来自于医保基金。

北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾告诉记者，长期护理是伴随人口老龄化进程无法回避的问题，社会需求巨大。试点5年来，保险公司发挥精算、风控等方面优势，降低了制度运行成本，提高了失能人员的生活质量，但仍存在供需不平衡、缺乏多元化的筹资机制，以及服务标准不一致等问题。

国家统计局日前公布的第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占18.70%。与2010年相比，60岁及以上人口的比重上升了5.44个百分点。人口老龄化进程的加快不仅意味着医疗需求的增长，尤其对于丧失日常生活能力的老人来说，长期护理服务能够帮助他们提高生存质量。

确保筹资来源和护理水平直接关系到长护险能否可持续经营。中国人民大学保险系主任魏丽认为，目前长护险筹资渠道较为单一、筹资标准不一致，护理需求认定和等级评定等标准体系尚需明确，还有各类长期护理服务机构和护理人员服务质量评价、协议管理等办法也有待完善。

值得注意的是，此次《通知》强调发挥行业协会作用，支持行业协会参与制定长期护理服务规范和标准，探索建立护理服务机构服务评价体系。鼓励搭建长期护理保险服务交流平台，实现资源共享，提升行业服务效能。

“扩围提质”任重道远

为满足群众日益增长的护理需求，此次《通知》明确，保险公司应根据参保群众实际护理需求，做好护理服务机构遴选、服务质量监督、巡查稽核、考核评价等工作，积极参与护理人员培养体系和诚信体系建设，督促服务机构做好护理人员管理，有效提升长期护理服务质量。

业内人士建议，建立多渠道筹资的长期护理保险基金，从宏观层面对养老和医疗保险制度进行整合，通过法律法规等形式强制法定参保人及其单位缴纳长期保险费，同时完善长期护理的风险防范机制和绩效考核机制。

魏丽认为，长期护理风险特殊，需求也比较特殊，除了资金保障之外，护理服务尤其重要，保险公司在承办长期护理保险过程中应针对个性化需求，开发契合的保障产品并把护理等相关服务纳入一体化框架设计。

王绪瑾建议，将长期护理保险纳入多层次、多支柱社会保障体系建设总体规划，发挥财税政策的激励作用，完善配套措施。从国际经验来看，一些发达国家在解决老龄人口照护问题的长期探索过程中，逐步形成了长期护理保险制度，并充分利用了财政税收支持政策。

“目前，国家长期护理保险试点意见明确政策覆盖人群主要为重度失能人员，其实，中度失能和重度失智人员也需要专业护理服务，未来有待逐步纳入保障范围。”马辉说，在各地试点过程中，长期护理保险制度也在探索中逐步完善。可以预期，随着失能评估标准统一、护理服务提升、筹资渠道多元，未来长护险制度体系将不断完善。（李晨阳）