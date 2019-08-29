细化老年护理离不开对老人需求的了解

近日，国家卫健委举行例行新闻发布会指出，我国医疗机构要对60周岁及以上老年人开展护理需求评估，并按老人的实际情况“分级”，提供更细致的老年护理服务。

目前，我国60岁及以上人口数近2.5亿人，失能老年人超过4000万，市场需求旺盛。随着老龄化的进程，这种需求将呈现上升态势。对于数量极大的失独和失能老人来说，医疗护理服务能否跟上，最终决定着“老有所养”的整体水平。在医养一体的大背景下，开展老年人护理需求评估，对规范服务和提升质量具有十分重要的基础性作用。

根据老年人能力和老年综合征罹患情况的评估结果，可将老年患者护理需求分为5个等级：护理0级（能力完好）、护理1级（轻度失能）、护理2级（中度失能）、护理3级（重度失能）、护理4级（极重度失能）。护理需求不同，对护理人员专业素养和职业能力的要求也不尽相同，做到人岗相适，才会实现供需的最优化。

分级护理存在不同的收费标准，其间包含着两个最关键的因素：一方面是能不配位所带来的服务风险和潜在隐患，一些护理虐待或者暴力事件的发生，就在于护理人员缺乏相应的“专业度”，没有达到人岗相适的基本要求；另一方面，因为人员配备未能达到专业要求，造成价高质次的问题。

养老涉及民利，关乎民生，只有从细微处入手，才能实现整体局面的改观。开展护理需求评估是一项人性化的举措，其综合效应值得期待。