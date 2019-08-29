热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

细化老年护理离不开对老人需求的了解

唐伟

2019年08月29日08:33 来源：中国青年报

　　近日，国家卫健委举行例行新闻发布会指出，我国医疗机构要对60周岁及以上老年人开展护理需求评估，并按老人的实际情况“分级”，提供更细致的老年护理服务。

　　目前，我国60岁及以上人口数近2.5亿人，失能老年人超过4000万，市场需求旺盛。随着老龄化的进程，这种需求将呈现上升态势。对于数量极大的失独和失能老人来说，医疗护理服务能否跟上，最终决定着“老有所养”的整体水平。在医养一体的大背景下，开展老年人护理需求评估，对规范服务和提升质量具有十分重要的基础性作用。

　　根据老年人能力和老年综合征罹患情况的评估结果，可将老年患者护理需求分为5个等级：护理0级（能力完好）、护理1级（轻度失能）、护理2级（中度失能）、护理3级（重度失能）、护理4级（极重度失能）。护理需求不同，对护理人员专业素养和职业能力的要求也不尽相同，做到人岗相适，才会实现供需的最优化。

　　分级护理存在不同的收费标准，其间包含着两个最关键的因素：一方面是能不配位所带来的服务风险和潜在隐患，一些护理虐待或者暴力事件的发生，就在于护理人员缺乏相应的“专业度”，没有达到人岗相适的基本要求；另一方面，因为人员配备未能达到专业要求，造成价高质次的问题。

　　养老涉及民利，关乎民生，只有从细微处入手，才能实现整体局面的改观。开展护理需求评估是一项人性化的举措，其综合效应值得期待。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn