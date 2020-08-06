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阿斯利康与康泰生物签署新冠疫苗合作框架协议

2020年08月06日17:09 来源：人民网-人民健康网

8月6日，阿斯利康在上海宣布与康泰生物签署中国内地市场独家授权合作框架协议，通过技术转让推进阿斯利康与牛津大学合作的腺病毒载体新冠疫苗AZD1222在中国内地市场的研发、生产、供应和商业化。

据阿斯利康有关负责人介绍，今年5月，阿斯利康与牛津大学确立合作伙伴关系，在全球开发、生产和供应新冠疫苗AZD1222。阿斯利康承诺将提供超过20亿剂新冠疫苗。同时，公司正与世界各地合作伙伴建立多条供应链，以保证为全球尽可能多的国家广泛而公平地供应疫苗。

针对此次合作，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“当前全球疫情仍未明显缓解，并在一些国家持续反复。我们与康泰生物签署合作协议，希望通过其技术实力及生产能力来推进疫苗在中国的供应。 疫情不分国界。阿斯利康秉承人类命运共同体的信念，深信跨国合作将为疫苗研发、生产的各个环节增添‘加速度’。相信来自各国政府、国际组织、非营利机构、企业等方面的广泛国际合作，能够推进疫苗问世，并有助于疫苗在全球范围内公平广泛地供应。”

康泰生物董事长杜伟民表示：“我们非常高兴能与阿斯利康合作，以快速提升新冠疫苗的生产规模，为中国提供优质、可负担的新冠病毒疫苗。”

(责编：刘卿、孙博洋)


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