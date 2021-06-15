推动公立医院高质量发展（大健康观察）

6月3日，在北京市第六医院的医联体胸外科病房手术室，麻醉医生应用可视化技术进行气管插管。

新华社记者 才 扬摄

近日，天津医科大学总医院开启知名专家夜间门诊就医模式，方便广大患者在工作日不用请假，晚上下班后也能找到知名专家就诊。图为6月2日，患者在天津医科大学总医院夜间门诊就医。

新华社记者 李 然摄

公立医院是中国医疗服务体系的主体，提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。

近日，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》），明确了公立医院高质量发展的目标、方向、举措，是新阶段公立医院改革发展的根本遵循，对全面推进健康中国建设、更好满足人民日益增长的美好生活需要具有重要意义。

日前，国务院新闻办公室举行例行政策吹风会，国家卫健委、国家医保局等有关负责人介绍了推动公立医院高质量发展意见的有关情况。

构建高质量发展新体系

满足群众多层次、多样化的医疗需求

“当前，我国已转向高质量发展阶段，人民群众多层次多样化医疗健康服务需求持续快速增长。加快提高医疗健康供给质量和服务水平，是满足人民美好生活需要的要求。”国家卫健委副主任李斌介绍，《意见》坚持以人民健康为中心，加强公立医院主体地位，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。

“这‘三个转向’是实现公立医院转型升级的路径选择，是维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的治本之策。”李斌表示，经过改革开放40多年来医疗服务体系建设、20年来医院能力建设、10年来深化医药卫生体制改革的实践探索，中国公立医院已经到了从“量的积累”转向“质的提升”的关键期，必须把发展的着力点放在提升质量和效率上。

《意见》明确，要构建公立医院高质量发展的新体系。李斌介绍，国家将推进国家医学中心和区域医疗中心建设，让它们成为国家医学进步的重要引擎。建设省级高水平医院，减少跨省就医。发展紧密型城市医疗集团和县域医共体，发挥公立医院的牵头和引领作用，实现优质医疗资源的扩容和区域均衡布局，让群众享受到高质量的医疗服务。

“我们在总结改善医疗服务行动计划的基础上，针对影响人民群众看病就医获得感当中的重点环节，进行了经验总结。”国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，在公立医院高质量发展阶段，要继续大力推行多学科诊疗、日间手术、责任制整体护理、延续护理等服务模式，大力发展远程医疗和互联网诊疗，进一步完善预约诊疗、在线支付等惠民举措。同时，建设智慧医疗、智慧服务和智慧管理“三位一体”的智慧医院，通过信息化手段，提高医疗服务的效率，让群众能够更加便捷、高效地享受到优质医疗服务。

深化医保支付方式改革

让公立医院有动力合理用药、控制成本

医保基金是公立医院的重要资金来源。《意见》提出，要深化医保支付方式改革，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，探索对紧密型医疗联合体实行总额付费，科学制定医保总额预算，鼓励各地探索符合中医药特点的医保支付方式。

国家医保局医药服务管理司司长黄华波表示，国家医保局将积极发挥“战略购买者”的职能作用，持续推进符合不同医疗服务特点的支付方式改革，让公立医院有动力合理用药、控制成本，有动力合理收治和转诊患者，从而支持和促进公立医院的高质量发展。

黄华波介绍，从2019年开始，国家医保局在全国30个城市开展了按疾病诊断相关分组付费（即DRG付费）国家试点。目前30个试点城市全部进入了模拟运行，有些城市已经开展了付费工作。

从2020年开始，国家医保局在全国71个城市启动区域点数法总额预算和按病种分值付费（即DIP付费）试点，改变了以往给具体的医疗机构设定总额指标的工作方式，实行区域医保基金的总额控制，住院按病种分值进行付费。目前这71个DIP试点城市已经全部完全了预分组工作。

在国家试点的基础上，一些省份也选了工作积极性比较高、基础条件比较好的城市开展试点，初步摸底大概有100多个。截至目前，全国的DRG、DIP的试点超过200个。

除了试点工作，紧密型县域医共体总额付费机制也在进行完善中。国家医保局会同国家卫健委制定了紧密型县域医疗卫生共同体建设的评判标准和监测指标体系，并且开展监测评估相关工作，指导紧密型县域医共体的发展，推动优质医疗资源下沉到基层医疗卫生机构，从而提高医保基金的使用效率，为广大参保人员提供更加优质的医保服务。

与此同时，国家医保局也在探索符合中医药特点的医保支付方式，不断完善支持中医药传承创新发展的医保政策。黄华波说：“我们会同国家中医药管理局推动中医优势病种按病种付费，鼓励中医与对应的西医病种实现‘同病同质同价’。”

调动医务人员积极性

合理提高薪酬水平、拓宽职业发展空间

医务人员是人民健康的忠诚守护者，也是健康中国建设的主要推动者。《意见》要求，激活公立医院高质量发展新动力，在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面，激发医务人员的工作动力。国家卫健委体制改革司司长许树强介绍，推动公立医院高质量发展，要始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。

首先，合理提高医务人员的薪酬水平。医疗行业的特点是培养周期长、职业风险高、技术难度大、责任担当重，应当得到合理的薪酬。要允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励。合理确定、动态调整医务人员的薪酬水平，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实现以岗定责、以岗定薪，责薪相实、考核兑现。要更加注重发挥薪酬制度的保障功能，使付出和待遇相匹配，激发广大医务人员干事创业的动力和活力。

其次，拓宽医务人员职业发展空间。健全医务人员培养培训制度，使每位医务人员都有接受继续教育和职业再培训的机会，实现知识更新。加快培养高层次复合型医学人才，造就一批具有国际水平的战略人才、领军人才和创新团队。改革完善人才评价机制，坚持分层分类评价，遵循医疗行业的特点和人才成长的规律，合理设置评价标准，突出品德能力业绩导向，注重临床工作质量指标，探索实行成果代表作制度，破除唯论文、唯学历、唯奖项等倾向。

第三，关心爱护医务人员身心健康。建立保护关心爱护医务人员的长效机制，改善工作环境和条件，减轻工作负荷。要落实学习、工作、休息和带薪休假制度，维护医务人员合法权益，切实解决医务人员实际困难。鼓励公立医院通过设立青年学习基金等多种方式，关心年轻医务人员成长。

最后，提升医务人员社会地位。建立医务人员职业荣誉制度，营造全社会尊医重卫的良好氛围，让广大医务人员感受到实现价值的自豪感、贡献社会的成就感、受到尊重的职业荣誉感。