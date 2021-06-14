广州医科大学附属市八医院两名医务人员确诊

广州卫健委网站14日发布《关于广州医科大学附属市八医院两名医务人员新冠病毒核酸检测阳性的通报》(以下简称《通报》)，《通报》指出，6月11日晚，广州医科大学附属市八医院在对医务人员进行的例行新冠病毒核酸检测中，发现两名阳性感染者。接报后，相关部门及时进行处置。

有关情况通报如下：

感染者一，女，广州医科大学附属市八医院病理科技师；感染者二，男，广州医科大学附属市八医院急诊科医师。上述两人在6月11日核酸检测阳性后，送入市八医院隔离治疗。经进一步检查、专家组会诊，诊断为确诊病例，目前病情稳定。其中1人为轻型，另1人为普通型。与病例密切接触者均已集中隔离医学观察，且核酸检测结果阴性，无异常状况。同时，我们对患者涉及的重点场所均已进行管控和环境消杀。

根据病毒基因测序、感控管理和流行病学调查等综合分析，初步推断，两名医护人员意外暴露造成感染的可能性较大，具体原因正在进一步深入调查中。

目前，广州市八医院已采取严格管控措施，医院职工在集中居住酒店封闭管理。每天组织原有医务人员全员核酸检测，检测结果均为阴性；采集市八医院相关环境样本，核酸检测结果均为阴性。周边三条街道全员核酸检测373668份样本均为阴性。从相关医院抽调医护人员进驻市八医院，保障医院临床救治工作平稳进行，目前院内诊疗秩序如常。成立市八医院院感联合防控部，加强院感防控培训和督导，查堵风险点，全面落实院感防控制度。