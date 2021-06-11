云南省卫生健康委举办全省妇幼系统管理能力提升研讨会

研讨会现场。受访者供图

为进一步推进健康云南妇幼健康促进行动实施，提升云南省妇幼健康服务能力和水平，更好的构建优质高效的妇幼健康服务体系，6月1日至6月3日，云南省卫生健康委委托清华大学深圳国际研究生院举办了为期3天的“云南省妇幼系统管理能力提升研讨会”，本次研讨会有云南全省9所三级妇幼保健机构、34所二级妇幼保健机构和6所能力达标评审的妇幼保健机构的院长或业务副院长共50余人参加。

三天的培训中，各位老师分别从《产妇和儿童健康管理服务指标及购买服务政策》《妇幼保健机构绩效评价指标》《儿童保健的发展趋势与专科热点》《DRGs/DIP对妇幼保健业务的影响及可能的应对之道》《基于物联网的智慧医院建设》《医院危机应对与媒体舆情管理/医患沟通的心与术》等方面，理论结合实际，通俗易懂的解读了妇幼保健机构相关工作指标及政策，并且详细分享了医院精细化管理的经验，使大家清晰的认识到下一步如何更加规范地开展好妇幼健康服务工作。

学习结束后，两位学员代表分享了学习心得，表示通过本次学习培训，使自身的管理能力得到大幅提升，回到单位后，将进一步解放思想、更新观念，从自身存在的差距和短板入手，不断提高服务能力和水平，着力构建适应妇女儿童日益增长健康需求的服务网络，更好的为当地妇女儿童的生命健康做好保障。