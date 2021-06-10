国家卫健委：截至去年底已将11.5万例儿童血液病和恶性肿瘤患儿纳入监测管理体系

人民网北京6月10日电 （记者崔元苑）10日，国家卫健委就我国无偿献血和儿童血液病恶性肿瘤救治管理有关情况举行发布会。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在会上介绍，截至2020年底，已将11.5万例儿童血液病和恶性肿瘤患儿纳入到监测管理体系，救治保障工作取得了显著成效。

“儿童血液病和恶性肿瘤治疗难度大，周期长、费用高、负担重，社会广泛关注。”郭燕红指出，针对这些突出问题，在加强医疗服务体系方面和加强救治保障方面，国家卫健委按照“四定两加强”来推进儿童血液病和恶性肿瘤的广泛救治。其中，“四定”即定救治医院、定临床路径、定单病种费用、定报销比例；“两加强”即加强救治管理，加强责任落实。

郭燕红介绍，针对儿童血液病、恶性肿瘤的救治管理，主要开展了以下工作：

一是建立了儿童血液病、恶性肿瘤救治的工作制度。2019年7月，国家卫健委会同民政部、国家医保局、国家中医药管理局和国家药监局联合开展了儿童血液病、恶性肿瘤医疗救治和保障管理工作。按照发病率较高、诊疗效果明确、经济负担重的原则，首批遴选了包括再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病等10个救治管理的病种。同时组建了儿童血液病、恶性肿瘤专家委员会，完善了有关病种的诊疗技术方案，建立了病历信息登记管理系统，指导地方确定定点医院，组建诊疗协作组，实现对患者全程的规范管理和诊疗。今年，在前期10个病种工作经验的基础上，扩大了儿童血液病、恶性肿瘤的救治病种的范围，将脑胶质瘤以及恶性生殖细胞瘤等12个病种也纳入了救治管理的范围，达到了22个病种。同时也鼓励各地根据实际情况，将本地区多发、群众反映强烈的儿童重大疾病也纳入到救治管理的范围。

二是协同推进各项配套的保障措施。国家卫健委加强与民政、医疗保障、中医药、药监等部门的沟通协调，形成合力。一方面是加大医疗保障，加强基本医保、大病保险、医疗救助等保障政策的有效衔接。同时推进支付方式改革，鼓励实行单病种付费，简化转诊手续，优化报销结算流程，完善医保目录的动态调整，扩大基本医保覆盖的药品和诊疗项目范围，大幅度提高保障水平。另一方面，加强药品的供应保障，各地组织有关医疗机构做好药品供应保障情况的监测，落实药品集中带量采购试点工作要求，推进带量采购、量价挂钩、保障供应，降低医疗费用。

三是儿童血液病、恶性肿瘤管理的措施落地生效。数据显示，儿童大病集中救治降低了医疗总费用，减少了跨省异地就医，提高了医保报销比例，有效降低了个人自付费用，导致家庭灾难性支出的儿童大病医药费用也明显下降。血液病、恶性肿瘤患儿平均住院总费用比2019年相关政策实施前下降了5.69%，其中自付费用下降10.89%。

“下一步，我们将进一步加大工作力度，压实工作责任，特别是要加强儿童的医疗服务体系建设，优化资源布局，协同推进医保和医药等各项配套政策，扎实做好儿童血液病、恶性肿瘤等大病的救治和保障工作，使这样一项政策能够惠及更多的患儿和家庭。”郭燕红表示。