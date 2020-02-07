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国家卫健委：“四集中”原则是坚持重症救治的重要原则

2020年02月07日16:40 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月7日电 （李轶群）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。就抗击疫情中国家卫生健康委提出的“四集中”原则，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红强调，“四集中”是坚持救治，特别是重症救治非常重要的原则。

郭燕红介绍，“四集中”原则，即集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，这是我们在历次伤员救治工作中所积累的一个行之有效的经验。在此次患者救治工作当中，把重症患者集中到综合实力最强的定点医疗机构进行治疗。

郭燕红强调，重症患者病情都比较复杂，进展快，需要医护人员的力量、水平以及设备设施比较高，同时也需要多学科共同投入，多学科会诊，提高患者救治的能力，因此，“四集中”是坚持救治，特别是重症救治非常重要的原则。在武汉如此，对全国也同样如此。

郭燕红指出，指定医院，符合呼吸道传染病的医院作为定点收治医院，同时也要指定综合实力最强的医院负责重症的救治，所以“四集中”的原则对全国都是普遍提出的工作原则和要求。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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