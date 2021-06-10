孩子误服药物致中毒 这样急救

近期，儿科急诊连续接诊了几例抑郁症患儿服用过量抗抑郁药物中毒的病例。之前也有报道：有小朋友误把成人用的降压药、降糖药等当成“糖”跟其他小朋友分享，造成急性药物中毒。急性中毒是儿童最常见的儿科危重症，在儿童各年龄段均可发生。那么孩子剂型药物中毒该怎么办？下面给大家介绍具体的处理方法。

带上药物及包装 立即就医

发现孩子急性药物中毒，该怎么办？别慌！家长需要快速识别孩子的中毒症状，并查看所服用药物的量、毒性及误服时间。查看孩子现状，根据孩子情况询问误服的药品或毒物。如果搞不清楚，就要将装药品或毒物的包装、药品说明书及患者呕吐物排泄物，一同带往医院检查，根据误服药物或毒物采用相应的措施。

三个办法 减少毒物的吸收

催吐 这是排除胃内毒物最简便和最快的方法。如果孩子服用的药物毒性较强，且又无法保证在短时间内得到专业的救护，在维持生命体征平稳的前提下，应尽快催吐，以减少毒物吸收。家长可以用手指或者压舌板刺激孩子的咽喉，让孩子把东西吐出来。如果孩子胃内没有呕吐物，可以让孩子喝大量温水，再刺激孩子咽喉，让其呕吐。

此方法简单易行，在没有专业人员救护的情况下也可施行。但应该注意：催吐仅适用于中毒时间较短且神志清醒的患者，使用温水催吐最安全。当患者有昏迷、惊厥、休克、严重心脏病、肺水肿、消化道出血，以及强酸、强碱中毒和没有呕吐反射能力时禁忌催吐。

洗胃 这是排除胃内毒物最彻底的方法。在时间和医疗资源允许的前提下，洗胃越早越好。洗胃的早晚及是否彻底，对中毒患儿的预后关系甚大，一般在服入毒物4至6小时内进行效果最佳。

洗胃前应判定是否存在洗胃的禁忌证，如：昏迷，洗胃时可引起窒息或者吸入性肺炎;强腐蚀剂中毒，有可能引起食管及胃穿孔；休克患者血压尚未纠正者；消化道畸形或有出血者。

促进已经吸收的毒物排泄 如果孩子只是误服了一些毒性较低的药品且量也不大，比如助消药、退热药、消炎药、营养心肌药，可以给孩子多喝点温水，促进药物经肾脏排泄，并注意观察孩子的生命体征和神志变化即可。若药物具有较强的肝毒性、肾毒性，或对各系统功能影响较大 ，就要根据药物特性给予一定的解毒药促进其排泄。

教你四招儿 预防孩子误服药物

1.父母应将易导致儿童中毒的药品物放在其不易发现或不易触及的地方，外用药品或有毒物品不要放在饮料瓶或食品包装瓶内。儿童服药前家长应仔细阅读说明书或严格按医嘱服用，成人用药不可随便给孩子吃。重视儿童日常看护，防止误食。

2.不要把药说成糖水哄骗宝宝吃，否则宝宝混淆概念以后很容易误服药品，引起药物中毒。

3.多与孩子沟通，经常给小儿讲解预防中毒或意外中毒的故事。特别是有抑郁症的患儿家长要多陪伴患儿，加强孩子抗抑郁药物的管理。

4.家长应学习儿童急性中毒的应急处理，积极进行自救与互救。急性药物中毒不可预期且来势汹涌，要采取正确、有效的措施尽快排出毒物，在对孩子最小损伤的前提下，尽最大可能减少毒物对机体的损害，维持呼吸、循环及各器官的功能。

文/赵艳莉

吴珺（北京大学首钢医院）