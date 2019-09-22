学会就诊和咨询用药时正确提问 用药才更安全

世界卫生组织提出了用药安全5个关键时刻，即认识药品、服用药品、加用药品、检查药品、停用药品。让患者充分了解这5个时刻，可以降低患者药物相关的伤害风险。

那么，就诊和咨询用药时，应该如何向医生或药师提问？

当医生为你开具新的药品，你需要知道如何认识药品。你可以这样问——

这个药品的名称是什么，作用是什么？比如医生给你开了100毫克的阿司匹林，你要了解这种药有什么作用。

服用这个药品有什么风险，可能出现什么副作用？比如医生给你开了100毫克的阿司匹林，你要了解阿司匹林可能会引起胃溃疡和胃出血或其他部位出血的风险。

我的疾病还有别的治疗方法吗？假如你得了脑梗，医生开药时，你可以询问医生，除了要服用阿司匹林，是否还需要服用其他药物或者是其他治疗方法。

是否已经告诉了医生我的过敏史和其他健康状况？当医生为你开处方时，你要告诉医生你曾经对哪些食物或药物过敏。或者你正处于妊娠期或哺乳期，或者是有什么其他疾病。

我如何贮存这个药品？当拿到药品时，你要问一下药师如何正确贮存药品，是放在冰箱冷藏还是常温保存，以免贮存不当影响药效。例如胰岛素，备用的胰岛素要放在冰箱里，一旦将胰岛素装入注射笔后就要放在常温下，外出旅行要将胰岛素随身携带，不可放在托运行李中。

当医生为你开具新的药品，你需要知道如何服用药品。你可以这样问——

我应该什么时候服药，每次服用的剂量是多少？当你拿到药品时，你要问一下药师是早上服用还是晚上服用，每次是吃半片还是吃一片或者是更多药量。

我应该如何服用这个药品？比如，你要问一下药师，应该在饭前还是饭后服用，每日服用几次，是否可以掰开或研碎服用等。

进食和饮料对正在服用的药物有影响吗？你要问一下药师，服药时是否可以用饮料或牛奶送服，服药期间是否可以吃些水果。因为有些饮料如咖啡、橙汁或西柚汁会和药物发生作用，影响药物疗效或加重副作用。

如果我漏服了药物怎么办？你要问一下药师，漏服药品后，是立即补服，还是不必补服。药师会告诉你漏服多长时间后可以补服，切勿自行在下次加倍药量服药。

当我出现副作用怎么办？如果服药后出现了副作用，是立即停药，还是继续用药和观察，是否需要及时就诊，更换用药，这些问题都要向药师问清楚。

当医生为你增加新的药品，你需要知道加用药品时该关注什么。你可以这样问——

我真的需要加用别的药物吗？医生为你开处方时，你发现比以往的用药增加了品种，这时你可以询问医生，真的需要加用新的药物吗，是病情有变化，还是需要联合其他药物以增加药效或减少副作用。

我是否已告知医生我已经服用的药物？医生为你开处方时，你一定要告诉医生你正在服用的全部药品，包括在医院开的，社区开的以及保健品等。以免新药与你之前服用的药品间发生重复用药，或不良相互作用。

现在服用的药物会不会出现相互作用？医生开处方时或者你取药时，你可以询问医生或药师，药物之间会不会发生冲突，导致药效增强或减弱，或者发生意外的毒副作用。

如果怀疑有相互作用，我该怎么办？用药前，你可以咨询医生或药师，药物之间是否会发生药物相互作用，你也可以自己对照药品说明书中的【药物相互作用】项目，来检查自己的用药是否涉及了说明书中提到的有相互作用的药品。

我能正确管理现在的多个药品吗？如果你正在服用多种药品，有可能会存在潜在的重复用药或者不良相互作用，甚至还有可能存在药品过期的风险。如果认为自己不能很好的管理药品，可以找药师咨询。

当你在服用多种药品时，你需要检查你的药品。你可以这样问——

我是否保留了用药清单？医生为你开处方后，你需要保留底方。底方是对本次药物治疗的书面记录，也是为医生下次诊疗的参考依据。上面记录了你的病情，以及详细的药品信息，最重要的是有能准确服药的依据，因此一定要保留好。

每种药物我吃了多久？医生为你看病时，会问到你每种药物吃了多久，你要能准确地说出。如果不能说出，最好在用药一开始做好书面记录，以备就诊时使用。

我是否服用了现在不需要的药品？当你服药的品种越来越多，在多家医院、多个医生或多个科室就诊，有可能会出现本该停用的药品可你却一直在服用，或者是长期在服用无治疗作用的辅助药品。这时你需要咨询药师，帮助你精简药品。

健康专家定期检查了我的药品吗？如果是让医生或药师定期检查你的药品，好像不太现实。你可以把你目前正在使用的用药清单列出来，咨询医生或药师是否需要精简。

我的药品应该多久检查一次？药品存放时间久了，难免会过期失效。最好3个月检查一下药品效期，如果过期了就要毫不犹豫地丢弃。

当医生开药后，你需要知道是长期服还是短期服，是否需要停用药品。你可以这样问——

我应该在什么时候停药？医生开处方时，你要咨询医生这药需要吃多久，应该在什么时候停药。例如，治疗高血压和糖尿病的药物一定要长期服用，治疗幽门螺杆菌感染的用药要服用两周时间。了解清楚后，可以避免慢性病提早停药带来的危害以及普通病长期用药带来的风险。

我的药品中是否存在不能骤然停用的药物？医生开处方时，你要咨询医生，你的这些药品中是否存在不能骤然停药的品种，骤然停药会有什么不良后果。例如，改善睡眠的镇静催眠药，一旦服用不可骤然停药，会导致严重失眠。

如果药品用完了我该怎么办？医生开处方时，你要咨询医生，药品用完怎么办，是继续就诊开药，还是停药。

如果因为出现一些不良反应而停药，我应该向哪里报告？当你按医生的处方服药后，身体突然出现之前没有的不适症状，这时你可能出现了药物的副作用，请立即停药，可以向医生或药师报告副作用。医生或药师会对你的用药情况及过敏情况，做一份详细的药品不良反应记录，此记录不会暴露你的个人隐私。医生或药师会将药品不良反应上报给国家不良反应监测中心，以提示更多人注意用药安全。

我应该如何处理掉多余或过期的药品？家里多余的药品，自己既不能用又没有过期时，也不要赠予其他人，因为每个人的病情都不一样。无论是家里的多余药还是已经过期的药品，比较合理的做法是投放到药店的回收站，然后由监管部门统一处理。有的地方的药品回收站数量有限，只能自行处理。建议将过期药品连同整包装，一起放进有害垃圾桶。也可以选择把拆出的药片用纸包好，整包的冲剂类，把粉末倒出后同样用纸包起来，统一丢弃到有害垃圾桶。口服液可以把里面的液体倒掉，然后用清水冲洗干净后丢弃。中药丸剂可以连同包装一起丢进有害垃圾桶。

（作者：王海莲，系首都医科大学宣武医院副主任药师）