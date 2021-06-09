直播预告：一起走近肺动脉高压

肺动脉高压虽然是一种罕见病，但它的发病率并不低，发病后若不及时治疗，严重者会出现右心衰竭甚至死亡。

肺动脉高压在各个年龄段都可能会发病，但总体而言在中青年多见，特别是青年多见。其早期症状不太明显，如：体力活动或一般日常工作时气短、总是觉得疲倦、头晕，特别是在爬楼梯或站立起来时，甚至发生晕厥。人们往往不注意这些早期的症状，认为自己只是工作疲劳。

那么肺动脉高压到底是一种怎样的疾病呢？如何早期发现？患病之后该如何治疗？

6月10日14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请四川省医学会罕见病学专业委员会候任主委、四川大学华西医院内科科室副主任陈玉成做客演播室，为大众普及肺动脉高压这种疾病的鉴别诊断、治疗、康复知识，千万不要错过。

专家介绍：

陈玉成，博士、心内科教授/主任医师、博士生导师、四川大学华西医院内科副主任。

四川省医学会罕见病学专业委员会侯任主委、国际心脏病学会专家会员(FSCMR)、四川省学术技术带头人，四川省卫计委学术技术带头人。

擅长：结构性心脏病（先心病及瓣膜病）介入诊断和治疗，疑难及罕见心脏疾病诊治，心血管疾病的磁共振影像诊断和研究。

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