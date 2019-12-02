第四届阜外国际复杂先心病高峰论坛在京举行

2019年11月30日，由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院、北京楷祺心血管公益基金会主办，国家心血管病专家委员会先天性心脏病专业委员会协办的第四届阜外国际复杂先心病高峰论坛在北京盛大举行。7位来自美国、法国、德国、韩国的小儿心脏外科顶级专家和国家心血管病中心主任、阜外医院院长胡盛寿院士、李守军教授等国内知名专家介绍了复杂先天性心脏病的国际前沿及进展，同时展示了精彩的手术视频演示和讲解。

论坛针对小儿先心病领域热点问题，以专题的形式进行报告和深入探讨。阜外医院院长胡盛寿院士根据阜外医院15年先心病手术经验，在经典手术的基础上，首创双根部调转手术，根据阜外医院长期随访数据显示：双根部调转术使患儿心脏结构接近解剖正常结构，患儿有接近正常的血流动力学，获得与会专家的普遍认可。

阜外医院院长胡盛寿院士

法国Marie Lannelongue中心的Francois G. Lacour-Gayet教授、德国波恩大学的Boulos Asfour教授、韩国峨山医学中心的Tae-Jin Yun教授等国外知名专家分享了有关心内畸形的治疗策略。来自美国的Bache教授、Pizzro教授、Glen教授等专家通过精彩的手术视频，向我们展示了多种新生儿及婴幼儿瓣膜病变的手术方法。介绍了带支架的生物瓣膜植入，为复杂儿童二尖瓣畸形的治疗带来新希望。

李守军教授率先代表中国发声，为大家介绍了Ross II手术在儿童二尖瓣病变中的开展情况，指出该技术在二尖瓣狭窄的患儿中可取得良好的效果。阜外医院的花中东教授、展示了Ozaki手术在主动脉瓣重建手术中的应用。并指出，Ozaki手术是Ross手术的补充。

本届大会为国内和国际顶级专家面对面交流和讨论搭建了平台。设置了中国先天性心脏病青年菁英大赛，来自国内8家心脏中心的11位青年心脏外科医生分别就完全性大动脉转位、法洛氏四联症、Fontan手术、以及先天性心脏病产前产后一体化等题目进行了精彩的发言。经过激烈的比拼，大会十二位专家分别给予了每位讲者专业的点评和评分，共决出一等奖、二等奖、学术内容创新奖、最佳幻灯质量奖、优秀演讲奖等奖项。

据悉，在29日进行了针对低龄低体重婴幼儿瓣膜病外科治疗技术、先心病合并气管病变的外科处理、法络四联症、三尖瓣下移畸形、肺动脉闭锁等专题展示和探讨。其中李守军教授团队的先天性二尖瓣关闭不全术式标准化内容在参会的中青年专家中产生了深刻反响，深受好评。

2019年12月1日上午先心病领域的国外权威专家、国内专家及青年学者围绕先心病新生儿的外科治疗和边缘心室的选择问题进行了相关报告及深入讨论，下午国内外专家分享了自己曾治疗过的极复杂先心病病例并进行了广泛的讨论。

阜外医院的闫军教授展示了TGA左室训练后行大动脉调转术后的中远期结果，指出对于左心发育严重不良的患儿，通过分次训练手术，可以达到解剖矫治的目的。阜外医院的王强教授指出对于肺动脉闭锁合并室间隔缺损、体肺侧枝的病人治疗核心是尽可能构建完善的肺血管床，尽管有发育良好的心包内自体肺动脉，但只要部分肺叶接受体肺侧枝单一供血，也应单源化手术。逄坤静教授详细介绍了DORV的新改良诊断分型及外科术式选择和预后的关系。

会中，国内外专家分享了自己治疗过的极复杂先心病病例，大家围绕病例展开了热烈的讨论。Tae-Jin Yun教授、Francois G. Lacour Gaye教授、Emre Belli教授、Christian Pizarro教授及阜外医院王旭教授分享了精彩的病例，现场讨论，针对每个病例，国内外专家从治疗方案选择、文献支持、诊疗合理性等方面进行了深入分析和热烈的讨论，堪称是一场复杂先心病领域的一场全球会诊。