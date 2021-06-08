我国公立医院高质量发展顶层设计出炉

“建设国家医学中心和区域医疗中心，成为推动国家医学进步的重要引擎。建设省级高水平医院，减少跨省就医。”6月7日，国家卫生健康委员会副主任李斌在国新办政策吹风会上表示，我国已转向高质量发展阶段，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。

日前，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》正式下发，我国公立医院高质量发展进入新阶段。意见指出，以推动国家医学进步为目标，依托现有资源规划设置国家医学中心、临床医学研究中心、区域医疗中心（均含中医，下同）和中医药传承创新中心，形成临床重点专科群，集中力量开展疑难危重症诊断治疗技术攻关等。同时，以省域死亡率高、外转率高的疾病为重点，强化国家级高水平医院对省级医院的技术和人才支持，加快补齐专业专科短板，提升省域诊疗能力，减少跨省就医。

对此，国家发展改革委社会司副司长孙志诚介绍，区域医疗中心建设的试点工作，简单来说，就是从北京、上海、广州等顶级优质医疗资源比较富集的地区，选择若干国家级的高水平医院作为输出医院，到优质医疗资源非常匮乏、人口众多、基础比较薄弱的省份去建设分院或者分中心等分支机构。

“就医流向有初步改善。”孙志诚表示，区域医疗中心重要目的就是减少跨省就医，就近享受国家级医疗水平。从现在的监测数据来看，试点项目对留住当地和周边患者起到了明显作用。他举例，北京儿童医院郑州医院开业之后2020年整个河南省前往北京儿童医院就诊量下降63.1%，住院量下降51.3%。

孙志诚透露，区域医疗中心建设，今年将在原有8个试点省份基础上进一步扩大试点范围，增加12个中西部优质资源试点。十九大末期，区域医疗中心建设将覆盖至所有省份。

“我们始终把提高人民群众看病就医的获得感作为公立医院高质量发展的重要目标之一。”国家卫健委医政医管局局长焦雅辉表示，增加优质医疗资源的供给，创新医疗服务的模式，建设以患者需求为导向的医院文化，有针对性的满足人民群众多层次、多样化的医疗需求。

孙志诚表示，力争到2025年能够基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系。包括加强国家、省、市、县四级疾病预防控制体系的建设，建设国家重大传染病防治基地、国家紧急医学救援基地，防治结合的强大公共卫生体系。（记者 梁倩）