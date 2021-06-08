不妨带老人做个记忆体检

最新的人口普查数据显示，我国65岁以上老年人达到1.91亿人，占比13.5%。数字很宏观，而北京中医药大学东直门医院记忆门诊主任时晶则有更直观的感受——老年痴呆患者越来越多了。10年前，医生要走出门去找患者，现在，仅东直门医院一年筛查的老年痴呆患者就有上万人。老年痴呆是仅次于心脑血管病的健康杀手，时晶建议子女要多加留意，一旦父母出现记忆力减退的情况，应及时带他们来记忆门诊，做一次“记忆体检”。

判断是否患病 不能随意下结论

东直门医院病房楼二层，有间不起眼的“神经心理学测评室”，两台电脑、几张桌子、几把椅子便是全部“家当”。

来自平谷区的孙女士正在电脑上做着一道连线测试。看着妈妈眉头紧皱地答题，女儿小许的心里很不是滋味。她发现最近妈妈总犯糊涂，房门经常忘了关，关了门又把钥匙落在家里，电视开得很大声，生活乱了套。一个小时后测评结束，成绩21分，孙女士被初步判定为轻度阿尔茨海默病。

认知筛查是“记忆体检”最核心的环节。东直门医院在门诊和病房各设了一间心理测评室，每个人的测评时间至少1个小时，“认知筛查是非常专业的医疗行为，是正常衰老下的记忆力下降？还是老年痴呆的一个发展阶段？需要通过专业的认知量表来区分，绝不仅是聊聊天就能下结论的。”时晶解释。

进行认知筛查前，测试者还需要做几个辅助检查，比如头颅核磁以判断海马体是否萎缩，通过血液检查来排除有没有严重的贫血、微量元素是否缺乏等。此外，还要了解代谢情况。“结合身体检查和认知筛查，医生才能回答两个问题：是不是痴呆？如果是，属于什么类型？”时晶说，老年痴呆的类型很多，包括阿尔茨海默病、血管性痴呆、额颞叶痴呆、路易体痴呆等，一次认知筛查就像一场考试，高一分低一分都可能影响诊断结果，这是个复杂的过程。

诊断患病轻重 捕捉“蛛丝马迹”

在东直门医院记忆门诊，患者刘女士正在“画手表”。副主任医师魏明清要求的时间是10点40分。画完一个圆后，刘女士慢慢标上各个时间点，可在最后画时针分针的时候“卡壳”了。

“画手表是一个非常简单便捷的判定方法，轻度患者可能分不清楚长针短针，中重度的可能连12个数字都不知道要标在哪里。”

如何判断老年痴呆的轻重程度？时晶介绍，老年痴呆的发展有个基本的路线，先损伤的是记忆，然后是语言、视空间，最后才是执行能力。

门诊里，魏明清经常让患者算一些简单的数学题，比如大于3小于5的数字是多少，这类简单的问题往往会难倒一群老人，“因为他们已无法理解这种语言的意思。”另一个表现是，有的老人跟家人聊天的时候想喝水，可指着一个杯子却说不出来，因为想不起来“杯子”这个词。

“不少家属跟我抱怨，说老人经常不敲门就跑到自己房间来了，特别尴尬。其实这是视空间定位出现问题。”魏明清说，出现这种情况时往往疾病已经进展到中度，有些老人甚至在家里都找不着卫生间。

记不住事、说不清字、找不到地儿，最后带来的是执行力大幅下降，有的患者甚至做不出几十年来常做的饭菜。对于痴呆病情的轻重程度，从医30多年，时晶积累了不少让患者露出“蛛丝马迹”的好办法，比如会让患者复述刚刚说完的一段故事，或者突然问讲过的内容，或是让患者试着伸一下舌头。“事实上，不少痴呆患者很难完成伸舌头的动作。”

对付老年痴呆 家庭配合更重要

每天接诊的患者不计其数，但最让时晶心疼的是那些坐在面前不愿说话、暗自神伤的老人。“目前治疗老年痴呆的药物种类很有限，明确诊断后往往需要家庭的配合。如果家属放弃，患者的认知下降非常快。”

门诊里，田女士正笑着跟时晶打招呼。“现在闺女可听话了，每天下班后都跟我打打牌，女婿回来，我们还有机会打打麻将。”听到这话，时晶不住地点头赞同。培养患者兴趣爱好，对于缓解老年痴呆很有好处。时晶说，痴呆老人会有情绪的反复，有时可能还会莫名其妙发脾气，这时最怕的就是淡漠。“有的家属干脆把老人往电视前一‘放’就不管了，其实老人根本就没在看电视，电视演了什么，多半老人都答不上来。”此外还需要让患者处在相对平稳和安全的环境中。时晶说，不建议此时搬家或者进行长途旅游。

在记忆门诊，时晶看到过太多因为没有及时诊断而慢慢丧失生活能力的老人。为了避免遗憾，她建议65岁以上的老人，每年都要进行记忆体检。本报记者 杨绪军