“紧密型县域医疗卫生共同体建设片区经验交流会”在山东日照市召开

近日，由国家卫生健康委基层卫生健康司、国家卫生健康委卫生发展研究中心主办，山东省日照市人民政府和日照市卫健委承办，诺华制药公益支持的“紧密型县域医疗卫生共同体建设片区经验交流会”在日照市召开。会上，多位县域医共体负责人分享医共体建设成果和建设经验。

日照市副市长林彦芹表示，为了推动医疗工作重心下移、优质医疗资源下沉，基层医疗服务能力提升，日照出台了一揽子强基层政策，初步建立了体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系。

山东省卫生健康委党组副书记马立新肯定了日照市医疗卫生工作，她表示，日照把医共体作为重要抓手，构建县域内以人为本的整合型医疗卫生服务体系，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉。

“县域医共体推进这些年得到了政府领导重视，使得县域医疗服务能力不断提升，服务体系更加健全完善。”国家卫生健康委卫生发展研究中心主任傅卫认为，县域医共体建设要向上联系、向下延伸。牵头医院要和上级医院加强有效联系提升县域医院能力，同时县级医院通过人员、资源双下沉，提升基层能力，推进医疗服务标准化、同质化、均衡化发展。

医共体建设成效明显 看病难有所缓解

日照作为医共体建设的典型，日照市东港区委副书记、区长刘祥龙表示，东港区以国家紧密型医共体试点县区为体系，聚力推动资源整合、医防融合、上下联合，努力为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。

河南省郸城县卫生健康委党组书记、主任付登霄表示，郸城县在建设医共体之前，群众看病难、看病贵问题突出，且病人外转率高，两级医疗卫生负担能力不足，医保风险较大。通过资源整合开展县域医共体后，县域医院门诊人次增长费用下降，取得了医改“三得”，人民群众得实惠、卫生事业得发展、医疗机构得加强，医保风险由过去的连年的亏损到现在有了结余。对于郸城县而言，医共体建设满足了脱贫攻坚、群众健康、分级诊疗、医保风险防控、乡村振兴、基层医疗机构发展等六方面需要。

作为国家紧密型县域医共体的试点县，黑龙江省克东县卫生健康局局长王玉峰介绍，该县构建了以县级医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的县乡村三级联动的医疗服务体系。通过互联网、大数据、人工智能等数字化信息手段，加快了医疗健康与互联网深度融合，纵向打通县乡村医疗服务网络，横向促进了医疗医药医保联动改革，为紧密型县域医共体建设插上了数字翅膀，按下了快车键。

山东省滨州市沾化区卫生健康局党组书记、局长张玉峰表示，2020年以来，沾化区以全国紧密型医共体建设试点县区为契机，推行县域医共体建设。以市第二人民医院为牵头单位，邀请中医药联盟加入，确立了一体化管理的紧密型县域医共体改革模式，形成了一家人、一盘棋、一本账、一条心的格局，打通了服务人民群众的最后一公里，并使得中医适宜技术全面推广，中药队伍不断充实，群众更加满意。

据了解，云南省安宁市医共体成立初期制定了六年发展规划，形成了“1+2+X安宁模式”。云南省安宁市第一人民医院副院长叶林表示，“1”指一家三级甲等龙头医院，“2”是两家二甲医院，“X”代表乡镇卫生院和社区、村卫生服务中心。在这一规划下，医共体成员单位明确了功能定位，凸显差异化发展，使每家医院都有自己的发展方向。

因地制宜发展医共体 提高建设效率

国家卫生健康委基层司运行评价处处长胡同宇表示，“强县域、强基层”是推进县域医共体建设的目的。目前，各地医共体建设如百花齐放，国家卫生健康委制定了紧密型医共体评判标准和监测体系，通过监测和考核确保医共体建设沿着强县域、强基层方向发展。

“我区将紧密型医共体建设作为一项民生工程纳入年度绩效目标管理考核，扛起办医管医主体责任，成立了区紧密型医共体建设工作领导小组和医共体管委会，具体负责统筹这项工作。”刘祥龙分享日照市东港区医共体建设情况时说。

刘祥龙表示，东港区以日照市中心医院为牵头医院，同步将全区一体化村卫生室、社区卫生服务站全部纳入医共体，设立医共体理事会，制定医共体章程和合作协议，构建了一处牵头医院、三处公共卫生机构、331处基层医疗机构为成员单位的医共体运行工作格局。通过建立健全三级联动、四个统一、五大中心、六项机制的3456运行模式，把紧密型医共体打造成为责任、利益、服务、管理共同体，逐步实现了小病不出镇、大病不出区。

付登霄介绍，河南省郸城县通过资源整合，就近划片组建了四个医疗健康服务集团。医疗健康服务集团以县级医院为龙头、乡村卫生院为枢纽、村级卫生院为网底，民营医院为补充，明确功能定位以信息化为支撑，实现共建共享。在医共体管理方面，成立由县委书记任主任的医管委高位推动，并把权利下放到各医疗集团，实行人财物统管，责权利一体的管理模式。