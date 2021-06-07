中国大学生医学技术技能大赛决赛侧记:比医术 看仁心

第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总决赛现场。 刘东岳/摄

新冠肺炎疫情暴发，病人涌进方舱医院，医护人员从各地赶来迅速编队进入战斗，留给她们的时间只有30分钟……

近日，在天津医科大学举行的第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总决赛冠军争夺赛中，把人们一下子拉回了2020年新冠肺炎疫情暴发之初那段惊心动魄的战疫时刻。

这是中国医学人才技能比拼的最高舞台，也是新冠肺炎疫情出现后的首次大学生医学技能大赛。参赛者的热情空前高涨：全国211所高校派出497支代表队参赛，这意味着国内9成以上的医学院校都派出了最强战队。经过预选赛和分区赛的层层选拔，最终81所高校的142支代表队会师天津，站上全国总决赛的擂台，一决高下。

赛场上的高手都是即将毕业的医学生，很快，他们将披上白袍走上新的人生赛场，用精湛的医术为患者而战。

人民英雄、中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在赛场边为这些年轻的后辈喝彩。这位多次在危难时刻挂帅出征的老将期待，通过一次次“真刀真枪”的大赛，为国家锤炼出一支能打胜仗的医学人才队伍，“关键时刻能够冲得上去，上去以后能够战斗，能给病人最好的救护。”

“站在岸上学不会游泳”

天津医科大学临床医学学生韩欣怡在“发热门诊”接诊的“病人”正在发烧，表现出明显的不适。在韩欣怡的询问下，“病人”断断续续说明了自己的状况：发热伴随着浑身关节肿疼的症状已经持续了一个月，去医院输过液但体温一直居高不下。经询问得知，该“病人”还患有心脏病。

尽管规定接诊的时间紧迫，但韩欣怡依旧耐心地与患者沟通病情，期间不时安慰其情绪，随后迅速下达医嘱。随后她还辅助另一位“医生”完成了开腹手术的止血程序。

突出真刀真枪地临床实战，正是这次大赛最令人印象深刻的特色。参赛选手全部是即将毕业的医学生，这意味着，大赛也是对我国医学教育培养出的新一届医学生的毕业大考。

医学教育一头连着教育强国建设，一头连着健康中国建设，其重要性不言而喻。医学是一门实践性很强的应用学科，正所谓“站在岸上学不会游泳”，医学生必须通过大量的临床实战，才能提高临床诊治能力和技术技能。

针对医学人才培养的关键实战问题，此次大赛的赛题全部选自临床实际案例，赛场模拟真实临床场景，还原实际防控救治过程。对参赛选手而言，摆在面前的是活生生的“病人”，而不仅仅是题卡上白纸黑字的考题。

“全面考察医学生的职业素养、临床思维、医学技术技能和团队合作能力等各方面综合素质。”大赛总裁判长、北京大学医学部副主任王维民告诉记者，对医者而言，理论和实践能力都很重要，还要会跟患者打交道，“在跟不同人打交道时要运用不同方式，在不同语境之下，与人交流的语气、语调都要体现出人文关怀。”

张伯礼也强调了实践、实训教学模式的重要性，认为这是医学院提高医学生质量的重要一环。他表示，要让医学生在去医院之前，在实习期间就要对基本的操作技能做到应知应会，即基本的操作技能全部合格、达标，得到一张“准医生”证书后，才能到医院持证上岗。

“以赛促学”是一种非常明确的导向，张伯礼说，“大赛举办10年以来，促使我国医学高等教育的水平有了明显的发展，特别是学生的动手能力明显提升。”

医学教育要融入不同学科的交叉

置身于模拟中医方舱医院之中，面对痛苦的“病人”，天津中医药大学学生张允芝分明感受到武汉战疫时的紧迫感。桌上摆放着80味不同种类的中药，有些是平时并不常见的。

辨认这些中药对张允芝来说并不困难，此前她和队友已经备战了半年多，而学校从大二年级开始就为学生安排了实训课程。这一次，她要和队友在半个小时内分工协作完成包括辨证论治并给方、针灸、拔罐、推拿等8项任务。在中西医会诊环节，一位从未见过的选手加入了她们，与他们一起商讨救治方案。

显然这样的赛题设置源于临床的实际需要。教育部高等教育司司长吴岩说，较之以往，本届大赛从原来单一的临床医学专业扩展到临床、中医、预防、护理4个专业。立足“大国计、大民生、大学科、大专业”的定位，全面考察医学生职业素养、临床思维和技术技能。

这是医学教育改革的全新定位。新冠肺炎疫情出现后不久，国务院颁发了“关于加快医学教育创新发展的指导意见”，针对我国医学教育存在人才培养结构亟需优化、培养质量亟待提高、医药创新能力有待提升等问题，提出要培养少而精、高层次、高水平的中西医结合人才，建立“医学+X”多学科交叉融合平台和机制。

据此，已经开展了10年的中国大学生医学技能大赛的赛事结构也进行了大幅调整，设置了临床医学专业五年制、临床医学专业八年制、中医学专业、预防医学专业、护理学专业五条赛道，充分体现中西并重、医护同行和医防结合的办赛目标。吴岩表示，要将中国大学生医学技术技能大赛打造成为中国医学教育改革创新的最靓“名片”和检验我国医学人才培养成效的最高舞台。

天津中医药大学中医学院副院长田露注意到，为了让中医参赛选手的评分更加科学、全面，大赛不仅采用了经过培训的标准化病人，还启用了机器“裁判”。选手在按摩推拿中使用手法的力度、频率都会在机器上呈现出一个曲线图，结果都将汇总至总成绩中。

赛场上，来自不同专业的选手随机编队，共同完成救治任务。这些来自不同专业的未来医护精英，也在一次次合作和切磋中，彼此学习、相互了解。王维民表示，此次疫情突显出我国医学交叉学科和复合型人才培养的重要性，他建议高校在医学本科生教育中就融入不同学科交叉的内容，在打好基础的同时也要注重培养团队合作意识，这将为他们今后继续学习以及终身学习奠定良好的基础。

任何时候都把病人放在第一位

大赛引领着医学教育改革的风向。天津医大总医院全科医学科主任王增光作为指导教师，连续8年带领学生参赛，“现在不光考察这个操作是否能做到位，更要结合真实病例的实际情况来完成，强调临床思维的培养，更是凸显以病人为中心的思想。”

同样作为多年大赛的指导教师田露也能感受到，风向的改变从赛场已经吹到了课堂。原来传统的教学模式转变为以医学模拟教育为特色的教育方式，“更突出以人为本。”

大赛比的是医术，更是仁心。“作为一名医生，最看重的是医德。”行医几十年的经历，让张伯礼非常清楚，“医德”二字说来简单，关键要体现在日常的点滴细节中。“任何时候都要将病人的利益放在第一位，给病人最好的医疗照护，才是称职的医生。”张伯礼说，医学教育的根本是立德树人，医学生要树立“一切以病人为中心，将病人的利益最大化”的思想。

本届大赛的裁判员队伍全部都由临床一线专家组成，他们中很多是奔赴武汉和在各地一线抗击新冠肺炎疫情的优秀医务工作者，他们的人格魅力和高尚医德对广大医学生们而言，本身就是一堂思政大课。

第二届大赛一等奖获得者张晶，已成长为一名优秀的临床医生，她坦言，挽救的生命和对医学矢志不悔的热爱是自己送给临床技能竞赛最好的礼物。护士陈霞在2019年参加护理本科生临床综合技能邀请赛并荣获一等奖，在她看来，大赛给自己上了人生的重要一课，教会自己如何面对生命，如何懂责任、讲人文、守真心。

教育部副部长钟登华表示，希望广大医学生努力成为医德高尚的济世者、医术精湛的攀登者和人民健康的守护者，“到人民最需要的地方去，以仁心仁术，为健康中国建设贡献青春力量。”