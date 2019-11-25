四川省乐山市：罗由毅

罗由毅，男，汉，大专，群众，1967年1月

工作单位：乐山市犍为县龙孔镇茂盛村卫生室，从事医生工作32年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1982年-1993年；乐山市犍为县大兴乡梧桐村卫生室

1994年-2004年；乐山市犍为县龙孔镇个体诊所

2004年-至今； 乐山市犍为县龙孔镇茂盛村卫生室

罗由毅，男，现年52岁，毕业于四川省乐山卫生学校，1982年到1993年在乐山犍为县大兴乡梧桐村卫生室工作，1994年在乐山市犍为县龙孔镇开办诊所。 2004年服务于犍为县龙孔镇茂盛村卫生室。2003年取得执业助理医师。2018年取得执业药师。2018年取得执业中西医结合医师资格.

罗由毅，从事中医药工作至今已30余年，立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，守护着当地农民的健康，曾先后获“尊师重教，助学楷模”“医德高尚、医术精湛”等称号，凭着崇高的医德、精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，赢得了广大群众的信赖和赞誉。自从事乡医工作以来，严格按相关技术规范和操作规程行医，至今未发生医患纠纷;通过熟读中医经典书籍及结合现代中医理论。

工作中他经常告诫诊室同道:“做一个合格的医务工作者，不仅要有精湛的医术，还要有视病人如亲人的良好医德。”乐山市犍为县一名80岁的患者，患脑血栓后遗症15年，慕名来到他这里就诊，因当时卫生室改建，床位紧张，他立即将自己的房间腾出来用作病房，了解到病人因为四处求医经济上很困难，在治疗上他尽量选用效果好、价格低的药物，经过一段时间的治疗，患者病情大有好转。作为一名医务工作者，有什么能比病人的信赖更重要呢!在从事乡医工作的这些年里，坚持“治病救人、扶贫济困”的原则，经常为患者减免医药费用，从来不计个人得失，怀着对农民朴素的感情，情系患者，贴心服务，只要病人有需要，他随叫随到，风雨无阻，充分体现了一名普通农民之子博大的赤子情怀。

随着国家对基层卫生工作的支持力度的加大，在开展好日常工作的同时,罗医生将宣传防病知识及树立良好卫生习惯做为工作重点，定期组织卫生室工作人员发放各种宣传资料，并开设宣传栏，使防病抗病知识普及到各家各户。努力宣传党的卫生工作方针及新型农村合作医疗制度的优越性，配合开展改水改厕工作及居民健康档案的建档工作，主动参与，当好参谋。定期为群众听心肺、测血压，提出治疗和康复方案，使群众逐渐改变“轻防重治”的观念。面对“非典”“甲型H1NI流感”及“手足口病”等突发公共卫生事件，配合卫生院开展了消毒工作及疑似病人的体温监测工作，做到发现疫情及时上报。

“老骥伏枥,志在千里”。他说:“我的工作能取得现在的成绩，靠的是党和政府的领导，现在国家的政策这么好，乡医的待遇也提高了，多为国家出点力，多为群众办点实事也是应该的。