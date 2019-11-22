“医者仁心”是最崇高的职业理想

“快！帮我拿个杯子来。”医生张红说完，对着一根导管吸了起来，导管的另一头连着的是一位老人的膀胱，他吸出的正是老人的尿液。这一幕发生在11月19日从广州飞往纽约的南航CZ399航班上。因老人无法自行排尿，存有约1000毫升尿液的膀胱有破裂的危险。机上两名医生自制穿刺吸尿装置，为老人进行穿刺排尿。不过，老人膀胱内的尿液因压力差无法自动引流，这时张红想到用嘴吸出尿液，而这也是控制尿液排出速度与力度的最佳方法。

与众多网友一样，刚看到这个新闻的时候，我简直不敢相信自己的眼睛——面对非亲非故的老人，什么样的力量支撑着张红一口一口吸出滞留体内的尿液？看完整个新闻，我找到了答案，那是一个医生在危急时刻的职业条件反射，因为这是当时条件下最佳的治疗方案。从挺身而出施加援手，到毫不犹豫地用嘴吸出尿液，张红用实际行动诠释着医生的职业担当，为“医者仁心”提供了一个可资咂摸的温暖注脚。

张红医生惊世骇俗的举动，迅速成为网络关注的焦点，众多网友纷纷送上发自内心的赞美和祝福。由此也不难看出，公众不仅对医者仁心寄予厚望，而且从来不吝为业界良心送上掌声。面对记者采访，张红表示，“作为一名医生，最基本的素质应该是坚守自己学医本质的承诺……我们把工作完成了，病人治好了，其实就是最大的幸福感。”坚守职业承诺，以治病救人为幸福之源，张红医生的职业理想简单而纯粹，相比之下，一些害群之马显得格外刺目。

同样是在昨天，还有一则与医生相关的新闻备受关注。据央视新闻报道，45岁的杨先生怀疑自己患男性疾病，手机查阅后，一名为“遵义欧亚”的男科医院主动联系了他。当杨先生入院检查，却遭遇一连串可怕经历：先进行有创检查;开创后伤口没有缝合，大夫就命他回家取钱;手术台上，又要求他立即刷卡……杨先生共在该院进行了5次手术，留下6道疤痕，治疗过程苦不堪言。

现实生活中，“好医生”与“坏医生”如影随形。一方面，像张红那样平日坚守岗位，关键时刻挺身而出以医德诠释担当的“好医生”大有人在；另一方面，像“遵义欧亚”中的医生那样一门心思赚取昧心钱的“坏医生”也不乏其人。“好医生”与“坏医生”之间，不是医疗设备与技术能力的差距，而是医德之分判若云泥。

张红医生紧急施救的条件可谓简陋至极，他与另一名医生肖占祥一起动手，利用便携式氧气瓶面罩上的导管、注射器针头、瓶装牛奶吸管、胶布自制了穿刺吸尿装置。凭借这套简陋的设备，张红用惊世骇俗的举动拯救了一个危在旦夕的老人。“遵义欧亚”男科医院中，医疗设备应有尽有，然而，完善的设备终究只是坑蒙拐骗的道具。这样直观的对比，既令人感到愤怒，同时又令人感到警醒——正是因为存在“遵义欧亚”那样的害群之马，医生这个职业承受了太多不信任的目光，这对于张红那样的好医生来说，无疑是一种伤害。

张红医生的行为令人肃然起敬，不过，他的事迹注定难以复制。这件事给人留下的启示是，多数医生都在平凡岗位上兢兢业业地履行职责，只有走近他们，才能感受到“医者仁心”的胸怀与力量。赞美“医者仁心”的同时，有必要将那些“害群之马”扫地出门，因为他们不仅给公众“添堵”，更是给这个神圣的职业“添乱”。