直播预告：房颤日·话房颤——关注房颤治疗 守护心脑健康

房颤作为一种常见的心脏疾病，会增加患者的卒中风险。有业内人士提出，在应对房颤的治疗方法中，抗凝治疗有助于预防血栓的形成、血栓栓塞的发生及预防脑卒中发生。那么采取抗凝治疗房颤，在治疗过程中需要注意哪些问题？又该如何预防房颤的复发呢？

6月9日（周三）15：00至16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任杨新春做客直播间，就房颤的抗凝治疗的相关内容进行科普直播，欢迎收看。

专家简介：

杨新春，医学博士，博士生导师，首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任，首都医科大学心血管疾病研究所所长，享受政府特殊津贴专家。

中国生物医学工程学会心律学会副主委，中华医学会心血管病学分会常委，中华医学会心电生理和起搏分会常委， 全国房颤工作委员会副主委，全国室性心律失常工作委员会副主委。

什么是抗凝治疗？

抗凝治疗是指应用抗凝血的药物，对已经发生的血栓进行治疗或预防血栓的发生。对于已经发生的血栓性疾病，如脑梗塞、心肌梗塞、肺栓塞等疾病，需要进行抗凝治疗。对于持续性房颤、血流动力学不稳定，容易形成血栓的患者，需要进行预防性的抗凝治疗。对于血栓的高危人群，比如红细胞增多症、抗磷脂抗体综合征，长期卧床的老年人也需要适当地进行抗凝治疗，预防血栓的发生。

如何收看直播：

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