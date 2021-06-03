访谈预告：以价值观为引领 推动公立医院高质量转型发展

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月4日10：00，徐州医科大学附属医院党委书记王人颢做客演播室，以“以价值观为引领 推动公立医院高质量转型发展”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

王人颢，主任医师，硕士生导师；徐州医科大学党委常委、副校长，徐州医科大学附属医院党委书记；徐州医科大学消化病研究所所长，徐医附院消化病研究中心主任。

江苏省医院协会副会长、江苏省医院协会第六届医院经营与财务管理委员会主任委员、江苏省医师协会人文医学专业委员会候任主任委员、江苏省三级公立医院绩效考核专家委员会副主任委员、中国医师协会外科医师分会委员、中国研究型医院学会肝胆胰外科专业委员会常务委员、中国老年学学会老年肿瘤专业委员会胃肠分委会常务委员、中国研究型医院学会肝病专业委员会肝癌专业学组副组长、中国医药卫生文化协会医疗健康信用分会副会长、中国研究型医院学会医疗质量管理与评价专业委员会常务委员、江苏省医师协会肝癌专业委员会副主任委员、江苏省医学会外科学分会胆道外科学组副组长、徐州市医学会外科学专业委员会主任委员。

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