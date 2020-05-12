北京疾控：出现发热等症状不要上学

“起床后要做好两件事：一是健康监测，二是物资准备。”昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰为学生复课发出健康提示，建议学生早晨和家长一起进行自我健康监测，如果出现发热等症状，不要上学。同时，上学放学途中要坚持家庭、学校“两点一线”，避免不必要的外出活动。

市疾控建议，清晨自测时，如果出现体温超过37.3℃、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学，视病情就医或居家观察，及时向班主任汇报。早晨起床后还要准备好一次性医用口罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，正确使用。学生在上学放学途中保持家庭和学校“两点一线”，避免不必要外出活动。如住所距学校较近，建议步行或骑行，尽量避开人群，不在人多处逗留。住所距学校较远，优先选择私家车出行，可提前与家长约好接送时间地点，避免在校门口聚集。如果乘坐公共交通工具，需全程佩戴口罩，有序乘车，避免与咳嗽、打喷嚏的人面对面就坐，乘车过程中不要用手触摸口、眼、鼻等，不在乘车过程中进食或饮水。

在校期间，学生要配合老师做好晨午检，出现身体不适及时告诉老师，因病缺课的学生应将病情和就诊信息及时报告班主任。课间适当、适度活动，不串座、不串班。就近有序如厕，避免拥挤，如厕前后要正确洗手。在学校的餐厅用餐时，与同学保持1米以上距离。遵循分时、错峰、单向就餐的原则，避免交谈，不要和他人共用餐具、杯子和食物。回家后取下口罩放置通风良好处。文具、钥匙、公交卡等频繁触摸的物品可用75%的酒精擦拭。

疾控部门特别提醒学生要注意正确佩戴口罩，戴上后尽量不要触摸。户外、无人员聚集、通风良好场所可不戴口罩。口罩变形、弄湿或弄脏导致防护性能降低时，一般需要更换，口罩需丢弃到专用垃圾桶中。家长及其他共同生活的人员也要尽量减少外出，自觉做好防护。如果家长出现发热等可疑症状，学生也应居家隔离观察。（记者 贾晓宏）