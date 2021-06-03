直播预告：根治房颤，守护健康

近年来，随着人们年龄增长和生活方式的改变，房颤发病率呈逐渐上升趋势。值得注意的是，房颤通常起病隐匿、无明显症状，会严重影响患者生活质量。但是，患者朋友也不必过分焦虑，因为这一疾病通过科学有效的手段是可被治愈的。

6月4日（周五）15：00-16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学房颤诊治中心主任刘旭做客直播间，就治疗房颤的手段以及治疗效果等问题进行科普直播，欢迎收看。

专家简介：

刘旭，上海交通大学房颤诊治中心主任，上海市胸科医院房颤中心主任，主任医师，二级教授，医学博士，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，上海市优秀学科带头人，上海市医学领军人才，上海市银蛇奖获得者，徐汇区十七届人大代表。

擅长：心律失常的诊断和治疗，尤其是房颤和复杂性心律失常的导管消融。

房颤认识上常见误区？

误区一：“房颤会中止不一定再发”

房颤一旦发作将易持续，早期常为阵发性，发作虽不频繁，潜在发病机制仍有进展。随着病程迁延，房颤发作多会间隔缩短，持续时间延长，正常心律相对减少，而后可能全部心律均为房颤，每次心电图都报告房颤，如不治疗余生将不再有正常心律，称之为永久性房颤。

误区二：“房颤症状轻不要紧”

症状不是判断房颤病情的主要指标，这一点类似高血压，许多患者开始心存侥幸，发生中风后才加以重视，但多已出现中风后遗症，难以完全康复，往往悔之晚矣。

误区三：“老年房颤等于冠心病”

许多老年房颤患者没有冠状动脉的疾病证据，被医生轻易诊断为冠心病，接受不恰当的治疗。房颤主要是心脏电学异常，属心律疾病，血管未必异常。

误区四：“房颤易复发难治愈”

目前，导管消融在有经验的中心已成为房颤治疗的一线方法。这是一种微创导管技术，不用开刀，无需输血，只穿刺大腿根部或头颈部血管。利用圆珠笔芯粗细的导管将射频能量释放于心律失常的关键部位，消融阻断异常通路或消除病灶，属于“治本”性质。

如何收看直播：

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